Матыцин: «Меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Будем делать их открытыми для других стран»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о возможных изменениях в формате соревнований в России.

«Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов, которые будут проводится на территории России. Будем делать их открытыми, вносить изменения в положение о соревнованиях и приглашать спортсменов.

Я уверен, что ряд стран, которые уже придерживаются сдержанной позиции и не присоединяются к санкциям, наверняка захотят соревноваться с нашими спортсменами по многим видам спорта», — сказал Матыцин.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.

Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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