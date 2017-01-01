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Матыцин: «Меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Будем делать их открытыми для других стран»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о возможных изменениях в формате соревнований в России.

«Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов, которые будут проводится на территории России. Будем делать их открытыми, вносить изменения в положение о соревнованиях и приглашать спортсменов.

Я уверен, что ряд стран, которые уже придерживаются сдержанной позиции и не присоединяются к санкциям, наверняка захотят соревноваться с нашими спортсменами по многим видам спорта», — сказал Матыцин.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16139

    Garrincha58 24 минуты назад

    даже комментировать нет желания

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    Рейтинг: +2205

    andrej-lucevich 29 минут назад

    в любом случае, нужно искать все возможные варианты

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    Рейтинг: +771

    jek718875 46 минут назад

    Представляю сколько будет желающих, нужно гостиницы строить

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    Рейтинг: +69038

    insider_retro 1 час назад

    Очевидно, сирийцы и венесуальцы станут тем валом желающих участников, который взвинтит конкуренцию в спорте до небес...
    Не заманивать надо, а создавать условия, что бы другие ломились со всех ног, просились и создавали очереди желающих прикоснуться к отечественному спорту...

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