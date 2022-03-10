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  • Матыцин: «Меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Будем делать их открытыми для других стран»

Матыцин: «Меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Будем делать их открытыми для других стран»

10 марта 2022, 13:32
10

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о возможных изменениях в формате соревнований в России.

«Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов, которые будут проводится на территории России. Будем делать их открытыми, вносить изменения в положение о соревнованиях и приглашать спортсменов.

Я уверен, что ряд стран, которые уже придерживаются сдержанной позиции и не присоединяются к санкциям, наверняка захотят соревноваться с нашими спортсменами по многим видам спорта», — сказал Матыцин.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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insider_retro
1646909070
Очевидно, сирийцы и венесуальцы станут тем валом желающих участников, который взвинтит конкуренцию в спорте до небес... Не заманивать надо, а создавать условия, что бы другие ломились со всех ног, просились и создавали очереди желающих прикоснуться к отечественному спорту...
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jek718875
1646911461
Представляю сколько будет желающих, нужно гостиницы строить
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andrej-lucevich
1646912488
в любом случае, нужно искать все возможные варианты
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Garrincha58
1646912779
даже комментировать нет желания
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almanev
1646921009
Коню понятно (не в обиду болельщикам ЦСКА), что на двух стульях сидеть никто не даст. Будет ультиматум как у УЕФА с "суперлигой", хотите играть с Россией, не будете играть больше нигде. Ну, если только организовывать соревнования между спортсменами стран, находящихся под санкциями
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Hektor 84
1646932802
Переведите футбол на более удобную для России схему весна- осень
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zigbert
1646935590
Вам только дай волю, все перекроите.
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САДЫЧОК
1646977561
Вешает лапшу и хочет , чтобы мы это схавали ! Дичь !
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