Ещенко: «Ваноли – эмоциональный, как Тедеско и Каррера. Все они хотят поменять психологию»

Тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о Паоло Ваноли.
«С Ваноли общаемся на английском. Он эмоциональный и требовательный. Как и Тедеско. Требует, чтобы на тренировках все отдавались на 120 процентов, чтобы потом это в игру переходило. Мне нравится такой подход, такое мышление.
Если сравнить Ваноли и Карреру, будут ли параллели? Да, оба итальянцы. Все эмоциональные, хотят поменять психологию», – сказал Ещенко.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
- Он сменил уволенного Руя Виторию.
- «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
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