РФС был уведомлен о дисквалификации Кухты

За такие оклады эти руководители обязаны знать всё о своих игроках, начиная с любимого цвета трусов, а не лоховать в серьезных вещах!!!
Бездарности!!! Всех вон!!!
РФС знал о дисквалификации форварда «Локомотива» Яна Кухты, заявил глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Ричард Бачек.
- Кухта забил победный гол в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).
- Он не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.
- «Химки» подали протест на результат матча с «Локо».
«FACR уведомил РФС о дисквалификации Яна Кухты согласно правилам ФИФА о трансферах.
Дальнейшие шаги РФС и «Локомотива» не зависят от FACR», – сказал Бачек.
КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта
«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом»
Агент Кухты: «Ян мог играть с «Химками». После его удаления «Славия» провела три матча»