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РФС был уведомлен о дисквалификации Кухты

РФС знал о дисквалификации форварда «Локомотива» Яна Кухты, заявил глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Ричард Бачек.

  • Кухта забил победный гол в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).
  • Он не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.
  • «Химки» подали протест на результат матча с «Локо».

«FACR уведомил РФС о дисквалификации Яна Кухты согласно правилам ФИФА о трансферах.

Дальнейшие шаги РФС и «Локомотива» не зависят от FACR», – сказал Бачек.

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Источник: iSport.cz

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2278

    фанат джигурды 1 час назад

    За такие оклады эти руководители обязаны знать всё о своих игроках, начиная с любимого цвета трусов, а не лоховать в серьезных вещах!!!

    Бездарности!!! Всех вон!!!

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    Рейтинг: +3346

    ААМ 2 часа назад

    Если это правда, то технарь неизбежен.

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    Рейтинг: +24274

    vladimir-7 2 часа назад

    Локомотиву техническое поражение 0:3.

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