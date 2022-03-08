РФС был уведомлен о дисквалификации Кухты

РФС знал о дисквалификации форварда «Локомотива» Яна Кухты, заявил глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Ричард Бачек.

Кухта забил победный гол в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

Он не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

«Химки» подали протест на результат матча с «Локо».

«FACR уведомил РФС о дисквалификации Яна Кухты согласно правилам ФИФА о трансферах.

Дальнейшие шаги РФС и «Локомотива» не зависят от FACR», – сказал Бачек.