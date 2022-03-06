Промес: «Я хорошо бью издали, это моя сильная сторона»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Динамо» (2:0). Нидерландский футболист забил в этой встрече дальним ударом.

«Тот факт, что мы забили много в кубковом матче, означает, что мы набираем достаточно хорошую форму, и «Динамо» – это сильный соперник, которому не так просто столько забить. Хочу сказать спасибо всей команде и всем своим партнерам.

Да, я знал, что я хорошо бью издали и это моя сильная сторона, возможно я не так часто это использую, но именно в этот раз я понял, что это подходящий момент. Я рад, что забил», – сказал Промес.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает 9-е место в таблице.

Следующий матч команда проведет 13 марта против «Краснодара».

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