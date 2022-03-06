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Промес: «Я хорошо бью издали, это моя сильная сторона»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Динамо» (2:0). Нидерландский футболист забил в этой встрече дальним ударом.

«Тот факт, что мы забили много в кубковом матче, означает, что мы набираем достаточно хорошую форму, и «Динамо» – это сильный соперник, которому не так просто столько забить. Хочу сказать спасибо всей команде и всем своим партнерам.

Да, я знал, что я хорошо бью издали и это моя сильная сторона, возможно я не так часто это использую, но именно в этот раз я понял, что это подходящий момент. Я рад, что забил», – сказал Промес.

  • «Спартак» набрал 26 очков и занимает 9-е место в таблице.
  • Следующий матч команда проведет 13 марта против «Краснодара».

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Источник: «Матч ТВ»

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06.03.2022 22:39
Комментарии6
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    Рейтинг: +10

    denisdatsv 11 минут назад

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    0
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    Рейтинг: +14986

    Hektor 84 37 минут назад

    Бей чаще Квинси

    0
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    Рейтинг: +11719

    playsh 1 час назад

    Хвальбишка ты наш,но всё же правду сказал.Кстати,со штрафной площади тоже не забывай забивать,прощать не обязательно...Удачи.

    2
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    Рейтинг: +31026

    VVM1964 > playsh 29 минут назад

    Фернандо не хватает (((

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    Рейтинг: +1498

    Bozigit 1 час назад

    Не много стабильности тебе, цены не было бы

    2
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    Рейтинг: +21555

    JTherry 1 час назад

    красавец-гол положил, Антоха, возможно, лучший в чемпионате, бей почаще издали..!!!

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