Трансляции Лиги 1 в России полностью прекращены

Сервис Wink прекратил трансляции Лиги 1 в России. Это означает, что больше чемпионат Франции для российского зрителя не показывается.

Накануне французы перестали предоставлять сигнал «Матч ТВ». В холдинге такое решение назвали политизированным.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

«Монпелье» интересуется Кралом

Генеральный продюсер «Матч ТВ»: «Отказ Лиги 1 в сигнале – поспешное и политизированное решение»

Лига 1 в нарушение договора прекратила подачу сигнала для «Матч ТВ»