Трансляции Лиги 1 в России полностью прекращены

Да это хрень. Главное, чтоб формулу 1 не отменили показ. Я специально под неё неделю назад телек купил!
Сервис Wink прекратил трансляции Лиги 1 в России. Это означает, что больше чемпионат Франции для российского зрителя не показывается.
Накануне французы перестали предоставлять сигнал «Матч ТВ». В холдинге такое решение назвали политизированным.
- Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).
«Монпелье» интересуется Кралом
Генеральный продюсер «Матч ТВ»: «Отказ Лиги 1 в сигнале – поспешное и политизированное решение»
Лига 1 в нарушение договора прекратила подачу сигнала для «Матч ТВ»