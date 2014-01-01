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Трансляции Лиги 1 в России полностью прекращены

Сервис Wink прекратил трансляции Лиги 1 в России. Это означает, что больше чемпионат Франции для российского зрителя не показывается.

Накануне французы перестали предоставлять сигнал «Матч ТВ». В холдинге такое решение назвали политизированным.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

«Монпелье» интересуется Кралом

Генеральный продюсер «Матч ТВ»: «Отказ Лиги 1 в сигнале – поспешное и политизированное решение»

Лига 1 в нарушение договора прекратила подачу сигнала для «Матч ТВ»

Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:46
Комментарии5
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    Рейтинг: +2351

    acor94 3 минуты назад

    Да это хрень. Главное, чтоб формулу 1 не отменили показ. Я специально под неё неделю назад телек купил!

    0
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    Рейтинг: +83

    Сделаны из Дерева 8 минут назад

    Сами ее смотрите!
    У нас РПЛ сильнее в разы и красивее футбол.

    0
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    Рейтинг: +3982

    Красногорск_Фан 16 минут назад

    Никогда не нравилась эта нудотина

    1
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    Рейтинг: +521

    Suvorov51 22 минуты назад

    Ну что можно сказать. гейевропа. думает одним толко местом.а главное не надо верить не одному слову. кто бы тамне говорил. немец .француз англосакс. все они пи.даболы. но что нам делать. надо просто перестраиваться. такова жизнь. но лучше я останусь без всего этого. чем лягу под хохлогеев

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    Рейтинг: +13856

    ilichkadr 26 минут назад

    Ну, и х.. с Лиги 1 . Там и так не было на кого смотреть! Хитрожопость Неймара уже давно очевидна. Смотреть Саню Головина ......................

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