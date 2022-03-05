«Монпелье» интересуется Кралом

Полузащитник «Вест Хэма» Aлекс Kрал привлек внимание «Монпелье».
Французский клуб хочет подписать хавбека ближайшим летом.
23-летний чех вряд ли останется в «Вест Хэме», поскольку там он не получает достаточного количества игрового времени.
- Права на Крала принадлежат «Спартаку».
- «Вест Хэм» арендовал его в конце августа.
- В составе английской команды футболист провел 6 матчей (255 минут).
- Рыночная стоимость Алекса – 8 миллионов евро.
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Источник: Foot Mercato