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«Монпелье» интересуется Кралом

Полузащитник «Вест Хэма» Aлекс Kрал привлек внимание «Монпелье».

Французский клуб хочет подписать хавбека ближайшим летом.

23-летний чех вряд ли останется в «Вест Хэме», поскольку там он не получает достаточного количества игрового времени.

  • Права на Крала принадлежат «Спартаку».
  • «Вест Хэм» арендовал его в конце августа.
  • В составе английской команды футболист провел 6 матчей (255 минут).
  • Рыночная стоимость Алекса – 8 миллионов евро.

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Источник: Foot Mercato

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Комментарии1
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    Рейтинг: +429

    pele1981 43 минуты назад

    Этот Крал, который украл у Клары коралл?)))

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