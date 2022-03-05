«Монпелье» интересуется Кралом

Полузащитник «Вест Хэма» Aлекс Kрал привлек внимание «Монпелье».

Французский клуб хочет подписать хавбека ближайшим летом.

23-летний чех вряд ли останется в «Вест Хэме», поскольку там он не получает достаточного количества игрового времени.

Права на Крала принадлежат «Спартаку».

«Вест Хэм» арендовал его в конце августа.

В составе английской команды футболист провел 6 матчей (255 минут).

Рыночная стоимость Алекса – 8 миллионов евро.

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