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Фернандес – о «Спартаке» в Кубке: «Это супердерби, надо будет доказывать все заново»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

«Речь идет о супердерби, нам в любом случае будет очень сложно. Без разницы, чемпионат это или Кубок, такие встречи всегда стоят особняком.

Чтобы выйти из дерби победителем, нужно сражаться, бороться, другого рецепта нет.

Мы только что победили «Спартак», но в апреле это не будет значить ровным счетом ничего, надо будет доказывать все заново», – сказал Фернандес.

  • В 19-м туре РПЛ ЦСКА победил «Спартак» со счетом 2:0.
  • Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся в период с 19 по 21 апреля.

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Источник: сайт ЦСКА

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