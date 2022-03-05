Карпин: «Надо продолжать играть в футбол, он нужен в любое время. Это отдушина, без него будет тяжело»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не останавливать футбольный процесс в стране. Розыгрыш РПЛ продолжается.

— Что помогает сохранять оптимизм? В чем вы видите факторы развития нашего футбола?

— Они те же самые. Надо продолжать играть в футбол. Футбол нужен — в любое время в любой стране. Футбол объединяет, без него будет тяжело. Сложно думать постоянно об одном и том же, футбол — это отдушина. И сборная, и клубы должны играть в футбол. А глобально если говорить, что может вселять оптимизм — надежда, наверное. Надежда на то, что наконец это закончится. Наступит мир, и не будет никто умирать.