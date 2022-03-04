Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сколько лет футболисту?
Тест: сколько лет футболисту?
2 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
3 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?

Карпин: «Надо продолжать играть в футбол, он нужен в любое время. Это отдушина, без него будет тяжело»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не останавливать футбольный процесс в стране. Розыгрыш РПЛ продолжается.

— Что помогает сохранять оптимизм? В чем вы видите факторы развития нашего футбола?

— Они те же самые. Надо продолжать играть в футбол. Футбол нужен — в любое время в любой стране. Футбол объединяет, без него будет тяжело. Сложно думать постоянно об одном и том же, футбол — это отдушина. И сборная, и клубы должны играть в футбол. А глобально если говорить, что может вселять оптимизм — надежда, наверное. Надежда на то, что наконец это закончится. Наступит мир, и не будет никто умирать.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

Новости по теме
Карпин: «Игроки сборной России в шоке и считают отстранение несправедливым»
Паршивлюк: «Рекордный штраф от Карпина за лишний вес – 5 тысяч» 1
Карпин: «Еще 24 февраля сказал жене, что нас в стыках не будет. Давайте надеяться на обжалование в CAS» 14
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:13
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +11644

    playsh 5 минут назад

    Валера,дружище,мы с тобой.Работай,но если что,не взыщи.Удачи.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +308

    Guinnesss 33 минуты назад

    Сто процентов!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11