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  • Карпин: «Надо продолжать играть в футбол, он нужен в любое время. Это отдушина, без него будет тяжело»

Карпин: «Надо продолжать играть в футбол, он нужен в любое время. Это отдушина, без него будет тяжело»

5 марта 2022, 00:13
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не останавливать футбольный процесс в стране. Розыгрыш РПЛ продолжается.

— Что помогает сохранять оптимизм? В чем вы видите факторы развития нашего футбола?

— Они те же самые. Надо продолжать играть в футбол. Футбол нужен — в любое время в любой стране. Футбол объединяет, без него будет тяжело. Сложно думать постоянно об одном и том же, футбол — это отдушина. И сборная, и клубы должны играть в футбол. А глобально если говорить, что может вселять оптимизм — надежда, наверное. Надежда на то, что наконец это закончится. Наступит мир, и не будет никто умирать.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Guinnesss
1646429019
Сто процентов!
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Plyash
1646430692
Валера,дружище,мы с тобой.Работай,но если что,не взыщи.Удачи.
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deinego77@yandex.ru
1646435463
Валите нахе. Всё кто без России. Очень будет даже интересный чемпионат. Вот если зенитовская свалит.....
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житель СПб
1646455071
Правильно! Футбол - это отдушина для людей! Для каждого, для всех здесь, и для меня.
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Kollljan
1646458461
Чемпионат городских районов проводить, например. Или чемпионат совхозов. Это уже было когда-то.
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jek718875
1646458613
Без любимого футбола тоска, только водку жрать,да по утру блевать
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Вадим Depo
1646468031
Действительно, какие мы ни были, футбол - это одна из существенных частей нашей жизни, нашего мира. Пусть наш футбол потеряет в качестве еще более, главное - он будет... По большому счету, мы ведь ждем только одного, чтобы честно игроки сражались до конца... Все остальное вторично
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Vitaga
1646470771
))) как человек работающий в футболе - конечно он хочет там продолжить работать. и получать за это по меркам нашей страны очень большие деньги. Хотя сейчас такой момент чтобы вернуться к любительскому статусу игроков. чего бы все эти десятки тысяч людей занятых в этом шоу-бизнесе не хотели бы. игроки тренера администраторы менеджеры врачи техники пресс-служба и другие - в каждом клубе их много. академии молодежка со своей обслугой. честный футбол как раз любительский
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zigbert
1646496004
Даже представить трудно жизнь без футбола.Любители футбола и болельщики многое потеряли бы от этого.
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