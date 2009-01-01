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Паршивлюк: «Рекордный штраф от Карпина за лишний вес – 5 тысяч»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк рассказал о штрафах Валерия Карпина за лишний вес. Они вместе работали в московском клубе.

– У кого при Карпине был рекордный штраф за лишний вес?

– То ли у Веллитона, то ли у Динияра Билялетдинова. Кажется, пять тысяч долларов – за пять килограммов.

– Когда штаб Хави Грасии установил жесткую диету в «Рубине», игроки на сборах бегали на заправку за шоколадками. Как воспринимали требования Карпина по весу в «Спартаке»?

– Да примерно так же. Когда тебя в чем-то ограничивают, ты пытаешься это компенсировать.

Так что шоколадки тоже покупали, но в пределах разумного – все понимали, что на весы все равно вставать.

Другой вопрос: в то время не было запрета на сахар, поэтому если у тебя килограмм в запасе, а жировая – девять процентов, то почему ты не можешь съесть шоколадку?

Например, Евгений Макеев ел что хотел – у него жировая вообще не увеличивалась. А тем, у кого жировая 12-13 процентов, – ну куда там еще шоколадку?

Поэтому перед взвешиванием у некоторых в «Спартаке» была целая весогонка: перед сном лежали в горячей ванне, утром шли на пробежку и только после этого ехали на взвешивание.

  • Сейчас Паршивлюк в «Динамо».
  • Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах (с перерывом на 2012-й).
  • С москвичами он доходил до 1/4 финала Лиги Европы, брал серебро РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11639

    playsh 48 минут назад

    Ой,ребята,вспоминаем,что творил Тарасов Анатолий Владимирович за лишний вес?
    Карпин юнец перед ним.Вспоминаем Крутова Вову...кто-нибудь помнит?Эх....!!!!

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