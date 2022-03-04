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  • Тарханов: «Сборной России нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится»

Тарханов: «Сборной России нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится»

4 марта 2022, 20:42
3

Бывший главный тренер «Урала» и других клубов Александр Тарханов поддерживает продолжение существования сборной России. Команда соберется в марте.

«Сборной же нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится. Это нормальная практика, все равно нужно собираться.

Останется ли Валерий Карпин в сборной? Посмотрим, это же будет его решение. С другой стороны, если долгое время не будет международных игр, то зачем оставаться? Есть смысл вернуться в клубный футбол», – сказал Тарханов.

  • 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей.
  • Поляки отказались проводить матч с Россией.
  • Польша прошла в финал стыков без игры.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Тарханов Александр
Комментарии (3)
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zigbert
1646416768
Правильная мысль Тарханова.
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Plyash
1646431532
Вдруг бывает только "пук".Остальное зависит только от тебя...
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Vitaga
1646471192
наивный) вдруг что то изменится ... а что может измениться? путин-вечен. нацисты как получается - тоже. для России ничего не изменится уже на многие годы. и ничего народ сделать не сможет. выйти на протест? да побьют вас там и посадят кто сильно будет дергаться. так что даже обсуждать смысла нет. выборы очередные - голосуй-не голосуй - всё равно будет 80-90% явка даже если никто не придет реально и будет 80-90% за единую россию и путина. и по тв покажут как все радуются. так что от нас ничего не зависит-вообще. поэтому расстраиваться не стоит. надо жить своей жизнью
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