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Тарханов: «Сборной России нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится»

Бывший главный тренер «Урала» и других клубов Александр Тарханов поддерживает продолжение существования сборной России. Команда соберется в марте.

«Сборной же нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится. Это нормальная практика, все равно нужно собираться.

Останется ли Валерий Карпин в сборной? Посмотрим, это же будет его решение. С другой стороны, если долгое время не будет международных игр, то зачем оставаться? Есть смысл вернуться в клубный футбол», – сказал Тарханов.

  • 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей.
  • Поляки отказались проводить матч с Россией.
  • Польша прошла в финал стыков без игры.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 20:42
Комментарии1
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    Рейтинг: +94540

    zigbert 23 минуты назад

    Правильная мысль Тарханова.

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