Тарханов: «Сборной России нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится»

Бывший главный тренер «Урала» и других клубов Александр Тарханов поддерживает продолжение существования сборной России. Команда соберется в марте.

«Сборной же нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится. Это нормальная практика, все равно нужно собираться.

Останется ли Валерий Карпин в сборной? Посмотрим, это же будет его решение. С другой стороны, если долгое время не будет международных игр, то зачем оставаться? Есть смысл вернуться в клубный футбол», – сказал Тарханов.