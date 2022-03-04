Тарханов: «Сборной России нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится»

Бывший главный тренер «Урала» и других клубов Александр Тарханов поддерживает продолжение существования сборной России. Команда соберется в марте.
«Сборной же нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится. Это нормальная практика, все равно нужно собираться.
Останется ли Валерий Карпин в сборной? Посмотрим, это же будет его решение. С другой стороны, если долгое время не будет международных игр, то зачем оставаться? Есть смысл вернуться в клубный футбол», – сказал Тарханов.
- 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей.
- Поляки отказались проводить матч с Россией.
- Польша прошла в финал стыков без игры.
Источник: «РБ Спорт»