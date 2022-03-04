Карпин не будет вызывать Головина и Миранчука на мартовский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о составе команды на мартовский сбор.

– Каким будет состав?

– Буду вызывать тех, кто лучше себя проявляет на данный момент. Нет смысла вызывать на будущее кого-то, потому что не известно, какая ситуация будет потом.

– Планируете ли вызывать наших легионеров – Миранчука, Головина?

– Не планирую, из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как.

Да и ради тренировочного сбора, назовем его так, думаю не стоит дергать ребят.