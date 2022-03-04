Карпин не будет вызывать Головина и Миранчука на мартовский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о составе команды на мартовский сбор.
– Каким будет состав?
– Буду вызывать тех, кто лучше себя проявляет на данный момент. Нет смысла вызывать на будущее кого-то, потому что не известно, какая ситуация будет потом.
– Планируете ли вызывать наших легионеров – Миранчука, Головина?
– Не планирую, из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как.
Да и ради тренировочного сбора, назовем его так, думаю не стоит дергать ребят.
- Сборная России проведет сборы в Москве с 21 по 27 марта.
- Команда должна была 24 марта сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022, но ее отстранили.
Источник: Sport24