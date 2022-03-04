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Карпин не будет вызывать Головина и Миранчука на мартовский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о составе команды на мартовский сбор.

– Каким будет состав?

– Буду вызывать тех, кто лучше себя проявляет на данный момент. Нет смысла вызывать на будущее кого-то, потому что не известно, какая ситуация будет потом.

– Планируете ли вызывать наших легионеров – Миранчука, Головина?

– Не планирую, из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как.

Да и ради тренировочного сбора, назовем его так, думаю не стоит дергать ребят.

  • Сборная России проведет сборы в Москве с 21 по 27 марта.
  • Команда должна была 24 марта сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022, но ее отстранили из-за ситуации на Украине.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +12646

    Fusballer 4 минуты назад

    А Кокорина?

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    Рейтинг: +14278

    Cleaner 18 минут назад

    Зачем эти сборы? Просто так, бухнуть и пообщаться. Отменить их до времени, когда разрешат играть

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    Рейтинг: +12646

    Fusballer > Cleaner 10 минут назад

    Может это военные сборы будут.

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    Рейтинг: +15

    Клаус 29 минут назад

    Логично)
    Приедут то они скорее всего приедут, но будут ли ждать их обратно потом ?))

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