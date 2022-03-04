Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Первый тренер Чалова: «Федя прославляет своей игрой Россию. В конце сезона ЦСКА заберет его обратно»

    Павел Коваль, первый тренер нападающего Федора Чалова, прокомментировал дебютные голы россиянина за «Базель» в матче против «Санкт-Галлена» (2:2).

    «Федя молодец, забил два мяча, конечно же эти голы сыграют ему на руку. Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию.

    Да, в ЦСКА приехало много новых хороших игроков, но они не форварды. Прославляет ли Чалов своей игрой Россию? Да, конечно!», – сказал Коваль.

    • Чалов провел 5 матчей за «Базель», забил 2 гола и отдал 1 ассист.
    • Его арендовали у ЦСКА до конца сезона без права выкупа.

    Новости по теме
    ЦСКА поздравил Чалова с дебютным дублем за «Базель»
    Чалов – лидер «Базеля» по трем статистическим показателям 1
    Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом» 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94536
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68933
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11