Первый тренер Чалова: «Федя прославляет своей игрой Россию. В конце сезона ЦСКА заберет его обратно»

Павел Коваль, первый тренер нападающего Федора Чалова, прокомментировал дебютные голы россиянина за «Базель» в матче против «Санкт-Галлена» (2:2).

«Федя молодец, забил два мяча, конечно же эти голы сыграют ему на руку. Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию.

Да, в ЦСКА приехало много новых хороших игроков, но они не форварды. Прославляет ли Чалов своей игрой Россию? Да, конечно!», – сказал Коваль.