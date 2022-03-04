«Сложное время для «Краснодара». Агент Ботхейма – о приостановке контрактов легионеров клуба

Джим Сольбаккен, агент нападающего «Краснодара» Эрика Ботхейма, прокомментировал приостановку контрактов восьми легионеров клуба, включая самого норвежца.

«Футболисты пока будут тренироваться отдельно. Сейчас сложное время для всех, в том числе и для клуба. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», – сказал Сольбаккен.