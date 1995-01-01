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    «Сложное время для «Краснодара». Агент Ботхейма – о приостановке контрактов легионеров клуба

    Джим Сольбаккен, агент нападающего «Краснодара» Эрика Ботхейма, прокомментировал приостановку контрактов восьми легионеров клуба, включая самого норвежца.

    «Футболисты пока будут тренироваться отдельно. Сейчас сложное время для всех, в том числе и для клуба. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», – сказал Сольбаккен.

    • «Краснодар» в среду освободил всех иностранцев от тренировок и матчей.
    • Команду покинул главный тренер Даниэль Фарке.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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