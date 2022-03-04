«Сложное время для «Краснодара». Агент Ботхейма – о приостановке контрактов легионеров клуба

Джим Сольбаккен, агент нападающего «Краснодара» Эрика Ботхейма, прокомментировал приостановку контрактов восьми легионеров клуба, включая самого норвежца.
«Футболисты пока будут тренироваться отдельно. Сейчас сложное время для всех, в том числе и для клуба. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», – сказал Сольбаккен.
- «Краснодар» в среду освободил всех иностранцев от тренировок и матчей.
- Команду покинул главный тренер Даниэль Фарке.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
Источник: «РБ Спорт»