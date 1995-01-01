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«Краснодар» объявил о приостановке контрактов с восемью легионерами.
«Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.
Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно. При этом их контракты будут действительны», – говорится в заявлении клуба.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что полузащитник Гжегож Крыховяк собрал всех иностранцев команды и убедил их покинуть «Краснодар» из-за спецоперации России на Украине.
- «Краснодар» в среду освободил всех иностранцев от тренировок и матчей.
- Команду покинул главный тренер Даниэль Фарке.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
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