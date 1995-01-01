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    ⚡️ «Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами

    «Краснодар» объявил о приостановке контрактов с восемью легионерами.

    «Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

    Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно. При этом их контракты будут действительны», – говорится в заявлении клуба.

    Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что полузащитник Гжегож Крыховяк собрал всех иностранцев команды и убедил их покинуть «Краснодар» из-за спецоперации России на Украине.

    • «Краснодар» в среду освободил всех иностранцев от тренировок и матчей.
    • Команду покинул главный тренер Даниэль Фарке.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

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    Источник: сайт «Краснодара»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +68925

      insider_retro 35 минут назад

      Долгосрочный геморрой с непредсказуемыми последствиями...
      Убыточный, бессрочный и, скорее всего, безвозвратный...

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      Рейтинг: +110

      Elektronua > insider_retro 17 минут назад

      спасибо пукину,нет?

      0
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      Рейтинг: +68925

      insider_retro > Elektronua 9 минут назад

      Царям, председателям и президентам нЕзачто говорить спасибо...

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      Рейтинг: +59556

      portero 35 минут назад

      Надо увидеть в этом положительное, будут играть свои воспитанники, надеюсь не наберут пенсионеров из ФНЛ...

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      Рейтинг: +444

      3meeeD 58 минут назад

      От Вити не ожидал.думал останется у быков

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      Рейтинг: +16

      Samuray_apokalipsys > 3meeeD 56 минут назад

      думаю мало кто вообще останется в рпл...там вроде еще и курс евро зафиксировали

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