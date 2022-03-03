Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами

3 марта 2022, 17:17
14

«Краснодар» объявил о приостановке контрактов с восемью легионерами.

«Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно. При этом их контракты будут действительны», – говорится в заявлении клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что полузащитник Гжегож Крыховяк собрал всех иностранцев команды и убедил их покинуть «Краснодар».

«Краснодар» в среду освободил всех иностранцев от тренировок и матчей.

  • Команду покинул главный тренер Даниэль Фарке.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

Еще по теме:
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года 3
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Обзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео) 2
Источник: сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кабелла Реми Рамирес Кристиан Кордоба Джон Классон Виктор Вандерсон Алонсо Хуниор Ботхейм Эрик Кайо
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3meeeD
1646317369
От Вити не ожидал.думал останется у быков
Ответить
portero
1646318722
Надо увидеть в этом положительное, будут играть свои воспитанники, надеюсь не наберут пенсионеров из ФНЛ...
Ответить
insider_retro
1646318755
Долгосрочный геморрой с непредсказуемыми последствиями... Убыточный, бессрочный и, скорее всего, безвозвратный...
Ответить
qawzsexdr
1646322776
То есть, они будут дома, а зарплату получать.
Ответить
Bozigit
1646324595
Сложно придётся Краснодару
Ответить
Avengеr
1646324610
В Магнитах в России до сих пор работают Равшан, Джамшут, Зарина; Джамиля; Саида; Гюзель; Зухра; Зульфия; Лейла; Хафиза; Галицкий(Арутюнян) . Все без контрактов. Приостанавливать будем????
Ответить
Николай71
1646327960
А Рамирес ещё хотел гражданство получить... Сволочь, получается только хотел денег нахапать с паспортом России...
Ответить
Argon
1646338553
О потоплении еще речи не идет, а крысы уже побежали
Ответить
нейтральныйкакникто
1646361163
Ждём зеркальных ответов от Кокорина , Миранчука , Головина , Чалова , Лунёва.......
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
6
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
12
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
3
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
8
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Все новости
Все новости
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
12
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
2
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
8
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
9
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
9
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
11
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
31
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+