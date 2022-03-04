«Барса» активирует опцию продления контракта с 38-летним Алвесом до 2023 года (Marca)

«Барселона» продлит контракт с защитником Дани Алвесом.
По информации Marca, каталонский клуб активирует опцию продления соглашения до 2023 года. Действующий контракт рассчитан до конца сезона.
Главный тренер «Барсы» Хави доволен игрой 38-летнего бразильца. Сам Алвес хочет остаться в каталонском клубе, чтобы быть в тонусе перед ЧМ-2022.
- Алвес забил 1 гол и отдал 3 ассиста после возвращения в «Барсу».
- Бразилец – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).
Источник: Marca