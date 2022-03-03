Зарема: «Призываю болельщиков вернуться на трибуны, а власти – пересмотреть закон о Fan ID»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о бойкотах фанатов из-за введения Fan ID.
«Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента – болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.
Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», – написала Салихова.
- О бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
- Ее введение одобрила Госдума.
Источник: «Спорт-Экспресс»