Зарема: «Призываю болельщиков вернуться на трибуны, а власти – пересмотреть закон о Fan ID»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о бойкотах фанатов из-за введения Fan ID.

«Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента – болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.

Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», – написала Салихова.