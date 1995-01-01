Зарема: «Призываю болельщиков вернуться на трибуны, а власти – пересмотреть закон о Fan ID»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о бойкотах фанатов из-за введения Fan ID.

«Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента – болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.

Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», – написала Салихова.

О бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Ее введение одобрила Госдума.

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