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  • Зарема: «Призываю болельщиков вернуться на трибуны, а власти – пересмотреть закон о Fan ID»

Зарема: «Призываю болельщиков вернуться на трибуны, а власти – пересмотреть закон о Fan ID»

3 марта 2022, 16:42
18

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о бойкотах фанатов из-за введения Fan ID.

«Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента – болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.

Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», – написала Салихова.

  • О бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
  • Ее введение одобрила Госдума.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fusballer
1646315851
И вернуть пиво на стадионы! Тогда заживём!
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Hoahin
1646316239
К другому сейчас Зарема призывать надо
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3meeeD
1646317487
Нас е5али всю жизнь ,мы крепчает,не впервой. А тебе х..я а не полные трибуны.голодай мра...та
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Spirit_78
1646319400
Самое время сейчас от этого закона отказаться, не до этого совсем.
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jek718875
1646323892
Раздавайте бесплатное пиво и воблу,и полные трибуны обеспечены
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Garrincha58
1646324554
Fan ID вводят только с 1 июня а сейчас никаких ограничений нет кто хочет смотреть футбол тот придёт а как показывает жизнь не особо у нас его любят вчера в Сочи фанатов ЦСКА было больше чем местных болельщиков а сегодня на матче Локо и Енисей совсем почти никого да сегодня и вчера рабочие дни но посмотрите сколько ходят на кубковые матчи в Англии там полные стадионы и то же в будние дни это говорит лишь о том что мы не футбольная страна и многим людям до санкций в футболе наплевать
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серега кашин
1646327104
адекватность в ней чтоли просыпается
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maygli
1646335141
Ай да Зарема! Ай да молодца! )))
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Hektor 84
1646337784
А этот закон итак будет пересмотрен
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