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    Зарема: «Призываю болельщиков вернуться на трибуны, а власти – пересмотреть закон о Fan ID»

    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о бойкотах фанатов из-за введения Fan ID.

    «Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента – болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.

    Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», – написала Салихова.

    • О бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3327

      Spirit_78 24 минуты назад

      Самое время сейчас от этого закона отказаться, не до этого совсем.

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      Рейтинг: +16

      Samuray_apokalipsys 37 минут назад

      черт с ним с этим Fan ID...ни о том печаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4735

      FENIX-SL 55 минут назад

      нет нет
      трибуны пусть посещают исключительно те, кто поддерживает войну со всеми Миром
      на них делаете ставку - на них и делайте деньги

      1
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      Рейтинг: +444

      3meeeD 56 минут назад

      Нас е5али всю жизнь ,мы крепчает,не впервой.
      А тебе х..я а не полные трибуны.голодай мра...та

      1
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      Рейтинг: +751

      Hoahin > 3meeeD 3 минуты назад

      Заремке голод не грозит, если только сеньор Федучини на мороз не выгонит. Для нее сейчас главная проблема в том, что летний отдых придется проводить в Анапе, а не на лазурном берегу.

      0
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      Рейтинг: +14228

      Cleaner 1 час назад

      Зарема Салихова, а Вы кто?

      0
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      Рейтинг: +23705

      bset 1 час назад

      Какой Fan ID?) Скоро еду не на что покупать будет. Откуда деньги на футбольные матчи? Откуда у вас будут деньги на зарплаты? Тут проблема вообще посерьезней футбола намечается.

      4
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      Рейтинг: +751

      Hoahin 1 час назад

      К другому сейчас Зарема призывать надо

      3
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      Рейтинг: +12625

      Fusballer > Hoahin 1 час назад

      К чему?

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      Рейтинг: +12625

      Fusballer 1 час назад

      И вернуть пиво на стадионы! Тогда заживём!

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      Рейтинг: +6263

      Semenycch 1 час назад

      Эта, как бы её помягче назвать, недалекая жена глупого мужа, опять несет полный бред. Сейчас, очевидно, проблема Fan ID вообще мало кого интересует. Сейчас люди гибнут. Да в Российском футболе общая обстановка непростая.

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      Рейтинг: +14228

      Cleaner > Semenycch 1 час назад

      Муж Заремы глуп. За семь лет не понять, что дело идет к заморозке твоих денег в западных банках, это же каким валенком нужно быть!

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