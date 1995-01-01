Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Терюшков: «Легионеры «Химок» не планируют уходить, с этим все нормально»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба иностранных футболистов.

    «Иностранцы не обращались в клуб с просьбой об уходе. Легионеры «Химок» не планируют уходить, с этим все нормально», – сказал Терюшков.

    • «Химки» занимают последнее место в РПЛ после 19 туров.
    • В команде числится 6 легионеров.

    Жирков выложил фото с лозунгом «За освобождение всех угнетенных народов, стонущих под игом гитлеровской тирании»

    «Химки» подтвердили возвращение 22-го тура РПЛ на 19-20 марта

    Депутат Госдумы Терюшков: «ФИФА и УЕФА безапелляционно и без причин отстранили Россию, забыв о своих уставах»

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94509
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11