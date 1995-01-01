Терюшков: «Легионеры «Химок» не планируют уходить, с этим все нормально»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба иностранных футболистов.
«Иностранцы не обращались в клуб с просьбой об уходе. Легионеры «Химок» не планируют уходить, с этим все нормально», – сказал Терюшков.
- «Химки» занимают последнее место в РПЛ после 19 туров.
- В команде числится 6 легионеров.
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