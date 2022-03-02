Литвинов: «Не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отстранении московской команды от участия в еврокубках.
– Есть ли ощущение, что зря играли с «Наполи» и «Лестером» из-за исключения?
– Это войдет в историю.
– Легионеры массово уезжают?
– Не знаю, не могу комментировать.
– От нас зависит судьба команды?
– Никто не знает. Пока никак не реагирую на перемены. Футболисты должны играть в футбол.
Это не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы.
- «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».
- Матчи планировались 10 и 17 марта.
- Санкции против российского футбола связаны со спецоперацией на Украине.
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