Литвинов: «Не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отстранении московской команды от участия в еврокубках.

– Есть ли ощущение, что зря играли с «Наполи» и «Лестером» из-за исключения?

– Это войдет в историю.

– Легионеры массово уезжают?

– Не знаю, не могу комментировать.

– От нас зависит судьба команды?

– Никто не знает. Пока никак не реагирую на перемены. Футболисты должны играть в футбол.

Это не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы.