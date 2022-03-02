Литвинов: «Не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отстранении московской команды от участия в еврокубках.

– Есть ли ощущение, что зря играли с «Наполи» и «Лестером» из-за исключения?

– Это войдет в историю.

– Легионеры массово уезжают?

– Не знаю, не могу комментировать.

– От нас зависит судьба команды?

– Никто не знает. Пока никак не реагирую на перемены. Футболисты должны играть в футбол.

Это не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы.

«Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».

Матчи планировались 10 и 17 марта.

Санкции против российского футбола связаны со спецоперацией на Украине.

Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Никуда не уезжаю из России»

Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Нет ли у нас «крысок» наподобие Крыховяка? Это точно не про «Спартак», у нас таких нет»

Николсон – автор 1-го спартаковского хет-трика в истории «Открытие Арены». Стадиону 8 лет