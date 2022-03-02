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    Литвинов: «Не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отстранении московской команды от участия в еврокубках.

    – Есть ли ощущение, что зря играли с «Наполи» и «Лестером» из-за исключения?

    – Это войдет в историю.

    – Легионеры массово уезжают?

    – Не знаю, не могу комментировать.

    – От нас зависит судьба команды?

    – Никто не знает. Пока никак не реагирую на перемены. Футболисты должны играть в футбол.

    Это не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы.

    • «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».
    • Матчи планировались 10 и 17 марта.
    • Санкции против российского футбола связаны со спецоперацией на Украине.

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    Источник: Sport24

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