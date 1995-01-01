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    86-летнему швейцарскому миллиардеру Виссу предложили купить «Челси»

    Российский владелец «Челси» Роман Абрамович вскоре может продать клуб. Он уже предложен миллиардеру из Швейцарии Хансйоргу Виссу.

    «Мне нужно подождать несколько дней. Сейчас Абрамович просит очень много денег. «Челси» должен ему 2 миллиарда фунтов стерлингов, и покупатель клуба должен эту сумму компенсировать», – сказал Висс.

    • Абрамович купил клуб в 2003 году.
    • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.
    • По состоянии на 2021 год состояние Висса оценивалось в 5,8 миллиарда долларов.

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    Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Есть минимум три потенциальных покупателя

    Источник: Goal

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1469

      Psih86 1 час назад

      Состояние 5,8...нищий захотел такой клуб как Челси. Поднакопил бы для начала, а то денег даже на трансферы не останутся.

      0
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      Рейтинг: +435

      3meeeD 3 часа назад

      От него же смертью пахнет)

      2
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      Рейтинг: +2387

      СуперПАВ9 > 3meeeD 1 час назад

      От роналду ходячий труп

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      Рейтинг: +2387

      СуперПАВ9 > 3meeeD 1 час назад

      Я тебе открою тайну ты сдохнешь раньше неого 86 лет это не возраст

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      Рейтинг: +11

      шахта Заполярная 3 часа назад

      А че же в англии не могут купить свой же клуб.

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      Рейтинг: +23675

      bset 3 часа назад

      Не торопитесь. Скоро Абрамович за копейки клуб продаст. Когда будете выкупать, оплату производите на британские счета.

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