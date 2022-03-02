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  • 86-летнему швейцарскому миллиардеру Виссу предложили купить «Челси»

86-летнему швейцарскому миллиардеру Виссу предложили купить «Челси»

2 марта 2022, 11:54
5

Российский владелец «Челси» Роман Абрамович вскоре может продать клуб. Он уже предложен миллиардеру из Швейцарии Хансйоргу Виссу.

«Мне нужно подождать несколько дней. Сейчас Абрамович просит очень много денег. «Челси» должен ему 2 миллиарда фунтов стерлингов, и покупатель клуба должен эту сумму компенсировать», – сказал Висс.

  • Абрамович купил клуб в 2003 году.
  • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.
  • По состоянии на 2021 год состояние Висса оценивалось в 5,8 миллиарда долларов.

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Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (5)
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шахта Заполярная
1646214560
А че же в англии не могут купить свой же клуб.
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3meeeD
1646215682
От него же смертью пахнет)
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Psih86
1646222545
Состояние 5,8...нищий захотел такой клуб как Челси. Поднакопил бы для начала, а то денег даже на трансферы не останутся.
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Hektor 84
1646330375
Давай Рома подои этих толстосумов
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