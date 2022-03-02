86-летнему швейцарскому миллиардеру Виссу предложили купить «Челси»

Российский владелец «Челси» Роман Абрамович вскоре может продать клуб. Он уже предложен миллиардеру из Швейцарии Хансйоргу Виссу.

«Мне нужно подождать несколько дней. Сейчас Абрамович просит очень много денег. «Челси» должен ему 2 миллиарда фунтов стерлингов, и покупатель клуба должен эту сумму компенсировать», – сказал Висс.

Абрамович купил клуб в 2003 году.

При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

По состоянии на 2021 год состояние Висса оценивалось в 5,8 миллиарда долларов.

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