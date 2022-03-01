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Левандовски хочет перейти в «Атлетико»

1 марта 2022, 17:24
1

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски планирует сменить клуб. Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на испанскую передачу El Chiringuito, поляк хотел бы перейти в «Атлетико».

Левандовски не нравится, что «Бавария» затягивает переговоры по новому контракту, который истекает летом 2023 года.

  • В этом сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах.
  • Он стоит 50 миллионов евро.
  • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Атлетико Левандовски Роберт
Комментарии (1)
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zigbert
1646203988
Откуда только СЭ берет такую информацию?
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