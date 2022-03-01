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    Левандовски хочет перейти в «Атлетико»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски планирует сменить клуб. Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на испанскую передачу El Chiringuito, поляк хотел бы перейти в «Атлетико».

    Левандовски не нравится, что «Бавария» затягивает переговоры по новому контракту, который истекает летом 2023 года.

    • В этом сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах.
    • Он стоит 50 миллионов евро.
    • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2022 17:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2022, 09:53

      Откуда только СЭ берет такую информацию?

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