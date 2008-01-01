Экс-агент Абрамов: «Российский футбол в жопе. Чтобы изменить ситуацию, надо менять всех людей в РФС»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов оценил ситуацию в российском футболе. Он считает ее плохой.

«Чтобы изменить [российский футбол в лучшую сторону], надо повыгонять всю мразь из РФС. От первого человека и до последнего.

Руководителю «Газпромбанка» надоел РФС, он больше переживает за свои деньги. Александр Дюков – соска для российского футбола, он дает деньги. После Вячеслава Колоскова в РФС были какие-то бизнесмены.

Вся нынешняя организация нашего футбола – это сдача позиций и утверждение, что мы сами ничего не умеем. Сейчас нужно искать специалистов, готовых взять это тяжелое бремя, и начинать вылезать из этой жопы», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Украинец Кулаков покинет «Урал» после семи лет в команде («РБ Спорт»)

Журналист Егоров: «Время для футбола тяжелое, нас отовсюду выгнали, но это не навсегда, нельзя унывать»

Экс-агент Абрамов: «Наш футбол ждет возвращение в 80-е, когда были великолепные игроки и тренеры. Надо засучить рукава и работать»