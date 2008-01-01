Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Экс-агент Абрамов: «Российский футбол в жопе. Чтобы изменить ситуацию, надо менять всех людей в РФС»

    Бывший футбольный агент Владимир Абрамов оценил ситуацию в российском футболе. Он считает ее плохой.

    «Чтобы изменить [российский футбол в лучшую сторону], надо повыгонять всю мразь из РФС. От первого человека и до последнего.

    Руководителю «Газпромбанка» надоел РФС, он больше переживает за свои деньги. Александр Дюков – соска для российского футбола, он дает деньги. После Вячеслава Колоскова в РФС были какие-то бизнесмены.

    Вся нынешняя организация нашего футбола – это сдача позиций и утверждение, что мы сами ничего не умеем. Сейчас нужно искать специалистов, готовых взять это тяжелое бремя, и начинать вылезать из этой жопы», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

    Украинец Кулаков покинет «Урал» после семи лет в команде («РБ Спорт»)

    Журналист Егоров: «Время для футбола тяжелое, нас отовсюду выгнали, но это не навсегда, нельзя унывать»

    Экс-агент Абрамов: «Наш футбол ждет возвращение в 80-е, когда были великолепные игроки и тренеры. Надо засучить рукава и работать»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:13
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +278

      Shamil79 2 часа назад

      Глюкоза и та вместо этого слова говорила .....опа

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3652

      raritet > Shamil79 1 час назад

      А что Вы ожидали услышать из уст агента футболиста ? Милостивый сударь, господа, покорно благодарим РФС за проделанную работу? Сами понимаете - работа трудная и опасная , нужно найти какого нибудь не нужного спортсмена, чтобы , для начала рассказать ему о футболе, потому продать какому нибудь клубу. Времени нет читать литературу. А тут ещё всякие Дюковы, которые получают гораздо больше. Отсюда и текст соответствующий.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94464
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11