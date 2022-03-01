Экс-агент Абрамов: «Российский футбол в жопе. Чтобы изменить ситуацию, надо менять всех людей в РФС»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов оценил ситуацию в российском футболе. Он считает ее плохой.

«Чтобы изменить [российский футбол в лучшую сторону], надо повыгонять всю мразь из РФС. От первого человека и до последнего.

Руководителю «Газпромбанка» надоел РФС, он больше переживает за свои деньги. Александр Дюков – соска для российского футбола, он дает деньги. После Вячеслава Колоскова в РФС были какие-то бизнесмены.

Вся нынешняя организация нашего футбола – это сдача позиций и утверждение, что мы сами ничего не умеем. Сейчас нужно искать специалистов, готовых взять это тяжелое бремя, и начинать вылезать из этой жопы», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».