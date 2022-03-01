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  • Экс-агент Абрамов: «Российский футбол в жопе. Чтобы изменить ситуацию, надо менять всех людей в РФС»

Экс-агент Абрамов: «Российский футбол в жопе. Чтобы изменить ситуацию, надо менять всех людей в РФС»

1 марта 2022, 16:13
6

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов оценил ситуацию в российском футболе. Он считает ее плохой.

«Чтобы изменить [российский футбол в лучшую сторону], надо повыгонять всю мразь из РФС. От первого человека и до последнего.

Руководителю «Газпромбанка» надоел РФС, он больше переживает за свои деньги. Александр Дюков – соска для российского футбола, он дает деньги. После Вячеслава Колоскова в РФС были какие-то бизнесмены.

Вся нынешняя организация нашего футбола – это сдача позиций и утверждение, что мы сами ничего не умеем. Сейчас нужно искать специалистов, готовых взять это тяжелое бремя, и начинать вылезать из этой жопы», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

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  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (6)
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Shamil79
1646141180
Глюкоза и та вместо этого слова говорила .....опа
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romvad
1646157860
Да не в РФС надо людей менять в первую очередь, придурки!
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edw7777
1646162969
Этого придурка надо привлечь к уголовной ответственности за мат в общественном месте. Не даром он экс-…
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Hektor 84
1646329451
Так и агентов всех надо слать на куй
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Vitaga
1648042716
в кои веке этот человек сказал правильные слова. этот состав руководителей российского футбола загнал уровень его ниже плинтуса. коррумпированность и некомпетентность. и лень.
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