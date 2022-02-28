Семак – об отстранении российских клубов и сборных: «Спорт не имеет никакого отношения к политике»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские клубы и сборные от международных соревнований.

«Наше дело – делать нашу работу. Спорт не имеет никакого отношения к политике. Главное, чтобы у нас была возможность заниматься нашим любимым делом», – сказал Семак.