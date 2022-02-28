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    Семак – об отстранении российских клубов и сборных: «Спорт не имеет никакого отношения к политике»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские клубы и сборные от международных соревнований.

    «Наше дело – делать нашу работу. Спорт не имеет никакого отношения к политике. Главное, чтобы у нас была возможность заниматься нашим любимым делом», – сказал Семак.

    • «Зенит» вылетел из Лиги Европы на прошлой неделе.
    • В 1/16 финала турнира петербуржцы уступили по сумме двух встреч «Бетису» со счетом 2:3.
    • В РПЛ команда лидирует после 19 туров.

    Семак: «Ракицкий попросил два выходных, у Тимощука заболело горло»

    Ракицкий должен присоединиться к «Зениту» во вторник. Он отсутствует по семейным обстоятельствам

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +273

      Kybik-Pybik 53 минуты назад

      Какая политика ?!? Даун, росия напала на Украину !!! В Украине война !!! росия убивает мирних людей !!!

      0
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      Рейтинг: +720

      Алекс636363 > Kybik-Pybik 43 минуты назад

      а не вы ли заявляли, что пусть на донбассе люди гниют в подвалах? теперь вам жопа

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      Рейтинг: +16074

      Garrincha58 1 час назад

      к сожалению нас гнобят сразу же после ОИ в Сочи

      0
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      Рейтинг: +4857

      polt 1 час назад

      Семак проснулся что ли? Уже лет 10 спорт и политика у пиндосов евроамериканских, едины.

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      Рейтинг: +1871

      DMитрий 1 час назад

      Это Серёжа в наших умах, на заборах и транспарантах написано! А в головах еврожопых и их блокнотах спорт=ПОЛИТИКА! Потому что они ничтожно-ущербные пацаки.

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      Рейтинг: +511

      Nayturs 1 час назад

      Да, не имеет, но политику двойных стандартов никто не отменял

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