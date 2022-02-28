Семак – об отстранении российских клубов и сборных: «Спорт не имеет никакого отношения к политике»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские клубы и сборные от международных соревнований.
«Наше дело – делать нашу работу. Спорт не имеет никакого отношения к политике. Главное, чтобы у нас была возможность заниматься нашим любимым делом», – сказал Семак.
- «Зенит» вылетел из Лиги Европы на прошлой неделе.
- В 1/16 финала турнира петербуржцы уступили по сумме двух встреч «Бетису» со счетом 2:3.
- В РПЛ команда лидирует после 19 туров.
Источник: Sport24