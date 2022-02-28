Дуглас Сантос – о неудачах «Зенита» в еврокубках: «Иногда результат объяснить невозможно»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мыслями о выступлениях команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Надеюсь, вы понимаете: мы, футболисты, всегда выкладываемся на сто процентов ради победы. Что в чемпионате России, что в еврокубках.

Вспомните последние матчи «Зенита» в Лиге чемпионов. На мой взгляд, по игре наша команда имела хорошие шансы победить «Челси» и в Лондоне, и дома. Мы могли обыграть дома «Ювентус».

Да, этого не случилось, но нам не в чем себя упрекнуть. Мне кажется, болельщики видели, что мы играем очень прилично.

«Зенит» не выглядел слабым на фоне лучших команд Европы, боролся за выход в плей-офф даже в такой тяжeлой группе. Иногда невозможно объяснить, почему результат не был положительным», – сказал Сантос.