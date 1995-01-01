Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Дуглас Сантос – о неудачах «Зенита» в еврокубках: «Иногда результат объяснить невозможно»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мыслями о выступлениях команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    «Надеюсь, вы понимаете: мы, футболисты, всегда выкладываемся на сто процентов ради победы. Что в чемпионате России, что в еврокубках.

    Вспомните последние матчи «Зенита» в Лиге чемпионов. На мой взгляд, по игре наша команда имела хорошие шансы победить «Челси» и в Лондоне, и дома. Мы могли обыграть дома «Ювентус».

    Да, этого не случилось, но нам не в чем себя упрекнуть. Мне кажется, болельщики видели, что мы играем очень прилично.

    «Зенит» не выглядел слабым на фоне лучших команд Европы, боролся за выход в плей-офф даже в такой тяжeлой группе. Иногда невозможно объяснить, почему результат не был положительным», – сказал Сантос.

    • В этом сезоне «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме».
    • Из ЛЕ команда вылетела в первом же раунде плей-офф от «Бетиса» (2:3; 0:0).

    Дуглас Сантос: «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев»

    Дуглас Сантос – о продлении контракта: «Зенит» в меня верит. Финансы – не главное»

    Дуглас Сантос: «Алберто сильнее Азмуна в плане обороны»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3510

      general.lizyukov 3 часа назад

      Что тут невозможного, играете вы отвратительно, вас испанский середняк выносит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11