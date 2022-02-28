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  • Президент «Урала» Иванов: «Не можем заставлять Кулакова и Годзюра играть в такой ситуации»

Президент «Урала» Иванов: «Не можем заставлять Кулакова и Годзюра играть в такой ситуации»

28 февраля 2022, 16:05
6

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему украинцы Денис Кулаков и Ярослав Годзюр отсутствовали в заявке команды на матч 19-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

Ранее «Динамо» сообщило, что тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец отсутствовали на матче с «Химками» (3:0).

– Годзюра и Кулакова не было по этим же причинам. Мы не можем заставить футболистов играть в такой ситуации.

– Они сейчас в Екатеринбурге?

– Да, они с командой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Кулаков Денис Годзюр Ярослав
Комментарии (6)
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Fusballer
1646054688
Гнать их всех надо из России.
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JTherry
1646055240
дядя Гриша, отправь этих хохлов пешком в/на украину, самолеты туда не летают...
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То ли ещё будет
1646060316
Я вот одного не пойму. Они приехали сюда ведь не играть в футбол, а работать. Если им не нравится политическая ситуация, но ведь они об этом заранее знали, ещё до обострения, то, спрашивается, зачем ехали в Россию? А так, не хотят работать - пусть увольняются. Надеюсь, что в такой обстановке, их, так уж и быть, не станут заставлять платить неустойку.
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general.lizyukov
1646069362
в какой ситуации? свою работу выполнять не в состоянии? платите неустойку и валите
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Hektor 84
1646289165
Ой поди плакали в кровати в подушку.
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