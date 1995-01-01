Президент «Урала» Иванов: «Не можем заставлять Кулакова и Годзюра играть в такой ситуации»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему украинцы Денис Кулаков и Ярослав Годзюр отсутствовали в заявке команды на матч 19-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

Ранее «Динамо» сообщило, что тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец отсутствовали на матче с «Химками» (3:0) из-за ситуации на Украине.

– Годзюра и Кулакова не было по этим же причинам.Мы не можем заставить футболистов играть в такой ситуации.

– Они сейчас в Екатеринбурге?

– Да, они с командой.

В четверг утром Россия начала спецоперацию на Украине.

«Урал» идет на 12-м месте в РПЛ.

«Урал» выступил за расширение РПЛ. «Химки», «Арсенал» и «Ростов» поддержали («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ обсудили вариант, при котором в этом сезоне никто не вылетит в ФНЛ

Президент «Урала» Иванов: «Думаю, рост курса евро отразится на всех командах РПЛ»