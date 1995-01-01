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    Президент «Урала» Иванов: «Не можем заставлять Кулакова и Годзюра играть в такой ситуации»

    Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему украинцы Денис Кулаков и Ярослав Годзюр отсутствовали в заявке команды на матч 19-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

    Ранее «Динамо» сообщило, что тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец отсутствовали на матче с «Химками» (3:0) из-за ситуации на Украине.

    – Годзюра и Кулакова не было по этим же причинам.Мы не можем заставить футболистов играть в такой ситуации.

    – Они сейчас в Екатеринбурге?

    – Да, они с командой.

    • В четверг утром Россия начала спецоперацию на Украине.
    • «Урал» идет на 12-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3510

      general.lizyukov 3 часа назад

      в какой ситуации? свою работу выполнять не в состоянии? платите неустойку и валите

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    • ...
      Рейтинг: +1307

      стоп кран 5 часов назад

      22 июня, ровно в четыре часа
      Киев бомбили, нам обьявили
      Что началась война--------------
      Все повторилось.Только 24 февраля.И у путлера другое имя.

      0
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      Рейтинг: +57

      То ли ещё будет 5 часов назад

      Я вот одного не пойму. Они приехали сюда ведь не играть в футбол, а работать. Если им не нравится политическая ситуация, но ведь они об этом заранее знали, ещё до обострения, то, спрашивается, зачем ехали в Россию? А так, не хотят работать - пусть увольняются. Надеюсь, что в такой обстановке, их, так уж и быть, не станут заставлять платить неустойку.

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      Рейтинг: +21335

      JTherry 7 часов назад

      дядя Гриша, отправь этих хохлов пешком в/на украину, самолеты туда не летают...

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      Рейтинг: +57

      То ли ещё будет > JTherry 5 часов назад

      До границы можно на поезде доехать, зачем же над людьми издеваться? Мы же не звери.

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      Рейтинг: +12507

      Fusballer 7 часов назад

      Гнать их всех надо из России.

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