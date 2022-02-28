Президент «Урала» Иванов: «Не можем заставлять Кулакова и Годзюра играть в такой ситуации»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему украинцы Денис Кулаков и Ярослав Годзюр отсутствовали в заявке команды на матч 19-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

Ранее «Динамо» сообщило, что тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец отсутствовали на матче с «Химками» (3:0).

– Годзюра и Кулакова не было по этим же причинам. Мы не можем заставить футболистов играть в такой ситуации.

– Они сейчас в Екатеринбурге?

– Да, они с командой.