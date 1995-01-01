«Динамо» – об отсутствии Воронина и Ордеца: «В сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом»

Пресс-служба «Динамо» прокомментировала отсутствие тренера Андрея Воронина и защитника Ивана Ордеца в заявке на матч 19-го тура РПЛ против «Химок».

«Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», – говорится в комментарии.

Воронин и Ордец – украинцы.

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