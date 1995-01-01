«Динамо» – об отсутствии Воронина и Ордеца: «В сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом»

Да остановите вы чемпионат, у 30% родственники по обе стороны.... а тут такая ху..ета
Пресс-служба «Динамо» прокомментировала отсутствие тренера Андрея Воронина и защитника Ивана Ордеца в заявке на матч 19-го тура РПЛ против «Химок».
«Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», – говорится в комментарии.
- Воронин и Ордец – украинцы.
- В четверг утром Россия начала спецоперацию в Донбассе.
- «Химки» примут «Динамо» сегодня в 14:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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