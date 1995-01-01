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    «Динамо» – об отсутствии Воронина и Ордеца: «В сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом»

    Пресс-служба «Динамо» прокомментировала отсутствие тренера Андрея Воронина и защитника Ивана Ордеца в заявке на матч 19-го тура РПЛ против «Химок».

    «Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», – говорится в комментарии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59366

      portero 9 часов назад

      Да остановите вы чемпионат, у 30% родственники по обе стороны.... а тут такая ху..ета

      1
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб > portero 3 часа назад

      А если одновременно - по обе...?! Да, мы не Украина, которая не останавливала чемпионат, губя массово жителей Донецка и проводя геноцид русских людей на Украине - поэтому стоило бы один хотя бы тур отложить...

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