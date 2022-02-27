Черчесов – после матча с «Дьормотом»: «Трудно подобрать слова»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после матча 22-го тура чемпионата Венгрии против «Дьормота» (1:1). Оба гола были в первом тайме.

«Трудно подобрать слова. Сделали все возможное для победы, но не получилось.

То же самое было и в последнем матче с МТК (0:0). По желанию игроков претензий быть не может», – сказал Черчесов.