Черчесов – после матча с «Дьормотом»: «Трудно подобрать слова»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после матча 22-го тура чемпионата Венгрии против «Дьормота» (1:1). Оба гола были в первом тайме.

«Трудно подобрать слова. Сделали все возможное для победы, но не получилось.

То же самое было и в последнем матче с МТК (0:0). По желанию игроков претензий быть не может», – сказал Черчесов.

«Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «Ференцварош» сыграет с «Кишвардой».

Черчесов принял клуб в декабре.

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