Черчесов – после матча с «Дьормотом»: «Трудно подобрать слова»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после матча 22-го тура чемпионата Венгрии против «Дьормота» (1:1). Оба гола были в первом тайме.
«Трудно подобрать слова. Сделали все возможное для победы, но не получилось.
То же самое было и в последнем матче с МТК (0:0). По желанию игроков претензий быть не может», – сказал Черчесов.
- «Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате.
- В следующем туре «Ференцварош» сыграет с «Кишвардой».
- Черчесов принял клуб в декабре.
Источник: официальный сайт «Ференцвароша»