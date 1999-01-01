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    Черчесов – после матча с «Дьормотом»: «Трудно подобрать слова»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после матча 22-го тура чемпионата Венгрии против «Дьормота» (1:1). Оба гола были в первом тайме.

    «Трудно подобрать слова. Сделали все возможное для победы, но не получилось.

    То же самое было и в последнем матче с МТК (0:0). По желанию игроков претензий быть не может», – сказал Черчесов.

    • «Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате.
    • В следующем туре «Ференцварош» сыграет с «Кишвардой».
    • Черчесов принял клуб в декабре.

    «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Дьормотом»

    Черчесов в «Ференцвароше»: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья

    Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

    Источник: официальный сайт «Ференцвароша»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +68886

      insider_retro 2 часа назад

      Пока величавый полководец выглядит не убедительно...
      Видимо, в чём-то проблемы, но это слово под запретом :))

      0
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      Рейтинг: +1292

      zarsm 2 часа назад

      просто у кого-то тренер Дьормо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14348

      житель СПб 2 часа назад

      Не смогла...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +792

      Roma56 2 часа назад

      Странно, а чего слова "трудно" и "не получилось" не запретил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2413

      Play 3 часа назад

      Ну вот что-что, а слова подбирать ты точно умеешь.

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