Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поддержал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Это реакция УЕФА на спецоперацию России на Украине.

    «Я думаю, что это хорошо, что УЕФА принял быстрое решение [перенести финал ЛЧ]. Так [спецоперация России] продолжаться не должно.

    Я шокирован и боюсь того, что происходит в стране, где мы не так давно играли. Конечно, я осуждаю спецоперацию. Сейчас непросто говорить о футболе. Конечно, ты думаешь о последствиях, которые будут, а также о жителях Украины», – сказал Нагельсман.

    • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Еврокубковые матчи перенесены из России на нейтральные поля.
    • УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома» (40 миллионов евро ежегодно).

    УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian)

    Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»

    Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола

    Источник: твиттер Bayern & Germany

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 21:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +903

      mama1991 3 часа назад

      Пробирочный тренеришка... Надеюсь дед твой нацык, в аду ксуй сосёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      стоп кран 4 часа назад

      Канеш хорошо.Руки прочь от Украины !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      neim > стоп кран 32 минуты назад

      Руки проч от Бомбардира !
      Тебя ещё там не догнали, кастрюлеголовый ? Или уже из Польши строчишь свои грязные высеры ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru