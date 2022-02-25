Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поддержал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Это реакция УЕФА на спецоперацию России на Украине.

«Я думаю, что это хорошо, что УЕФА принял быстрое решение [перенести финал ЛЧ]. Так [спецоперация России] продолжаться не должно.

Я шокирован и боюсь того, что происходит в стране, где мы не так давно играли. Конечно, я осуждаю спецоперацию. Сейчас непросто говорить о футболе. Конечно, ты думаешь о последствиях, которые будут, а также о жителях Украины», – сказал Нагельсман.