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    Беллингем – о вылете от «Рейнджерс»: «Получили то, что заслужили. Могу только извиниться»

    Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Джуд Беллингем высказался о вылете из Лиги Европы от «Рейнджерс». По мнению англичанина, немцы заслужили покинуть турнир.

    «В итоге получили то, что заслужили после двух неудачных выступлений. Могу только извиниться за то, что снова подвели фанатов, несмотря на невероятную поддержку.

    Уважение и всего наилучшего «Рейнджерс» в сезоне. Мы должны начать использовать эти матчи как мотивацию, чтобы стать лучше», – написал Беллингем.

    • «Боруссия» Д не вышла в 1/8 финала еврокубка впервые за 10 лет.
    • В сезоне-2011/12 клуб из Дортмунда занял последнее место в группе ЛЧ.
    • «Боруссия» идет на 2-м месте в Бундеслиге.

    «Боруссия» Д не вышла в 1/8 финала еврокубка впервые за 10 лет

    Лига Европы. «Рейнджерс» выбил дортмундскую «Боруссию»

    «Боруссия» Д: «Наши мысли с народом Украины. Решительно осуждаем вопиющее нарушение международного права»

    Источник: твиттер Джуда Беллингема

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    25.02.2022 20:56
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