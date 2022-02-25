Беллингем – о вылете от «Рейнджерс»: «Получили то, что заслужили. Могу только извиниться»

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Джуд Беллингем высказался о вылете из Лиги Европы от «Рейнджерс». По мнению англичанина, немцы заслужили покинуть турнир.

«В итоге получили то, что заслужили после двух неудачных выступлений. Могу только извиниться за то, что снова подвели фанатов, несмотря на невероятную поддержку.

Уважение и всего наилучшего «Рейнджерс» в сезоне. Мы должны начать использовать эти матчи как мотивацию, чтобы стать лучше», – написал Беллингем.