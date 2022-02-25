Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Сутормин – о незасчитанном голе Чистякова: «Лет пять назад это был бы чистый гол»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Дмитрия Чистякова в ворота «Бетиса» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    – Смотрели ли вы повтор эпизода с незасчитанным голом?

    – Да, смотрели. Саня [Ерохин] сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, что лет пять назад это был бы чистый гол. Возможно, если бы мы не забили, нам было бы спокойнее, но, когда забили такой мяч, не очень приятно, что судьи посмотрели повтор и отменили его.

    Конечно, у них была возможность отменить этот гол, и, к сожалению, они ею воспользовались.

    • В первом матче в Санкт-Петербурге испанцы победили со счетом 3:2.
    • Ответная игра в Севилье завершилась ничьей 0:0.

    Медведев: «Зенит» показал, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов»

    Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» во многих смыслах выше ожиданий»

    Гендиректор «Зенита» – об отмененном голе в ворота «Бетиса»: «Испанский игрок валялся так, будто ему ногу оторвали»

    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 07:26
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      ПРАВДИВЫЙ 8 часов назад

      Да этот гол и через пять дней будет "чистым" для нечистых... от судейки рпл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6932

      владимир миронов 14 часов назад

      Что сейчас об этом толковать? Выигрывать надо так, чтобы ни у кого не было никаких вопросов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21245

      JTherry 17 часов назад

      Сутормин привык к "ручным" судьям РПЛ, они даже ВАР не стали бы смотреть...) в Еврокубках судят не прикормленные газпрёмом арбитры, нарушение было на игроке Бетиса, гол отменили...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94410

      zigbert 18 часов назад

      Бетис слабо провел эту встречу. Надо было выигрывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      Форвард 79 18 часов назад

      Понятно, что этот игрок в принципе и без Ерохина к эпизоду не успевал, но формально фол был
      Аккуратней надо играть в таких моментах и все будет хорошо
      А так в принципе досадно, в целом играли очень добротно, но и справедливости ради Бетис играл откровенно слабо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1256

      DemSerg 20 часов назад

      Хорошо, что теперь футбол стал честнее.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1233

      Vitaga > DemSerg 16 часов назад

      эх...наивный

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru