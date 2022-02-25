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  • Сутормин – о незасчитанном голе Чистякова: «Лет пять назад это был бы чистый гол»

Сутормин – о незасчитанном голе Чистякова: «Лет пять назад это был бы чистый гол»

25 февраля 2022, 07:26
7

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Дмитрия Чистякова в ворота «Бетиса» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Смотрели ли вы повтор эпизода с незасчитанным голом?

– Да, смотрели. Саня [Ерохин] сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, что лет пять назад это был бы чистый гол. Возможно, если бы мы не забили, нам было бы спокойнее, но, когда забили такой мяч, не очень приятно, что судьи посмотрели повтор и отменили его.

Конечно, у них была возможность отменить этот гол, и, к сожалению, они ею воспользовались.

  • В первом матче в Санкт-Петербурге испанцы победили со счетом 3:2.
  • Ответная игра в Севилье завершилась ничьей 0:0.

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Источник: сайт «Зенита»
Лига Европы Зенит Бетис Чистяков Дмитрий Сутормин Алексей
Комментарии (7)
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DemSerg
1645763626
Хорошо, что теперь футбол стал честнее.
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Форвард 79
1645770296
Понятно, что этот игрок в принципе и без Ерохина к эпизоду не успевал, но формально фол был Аккуратней надо играть в таких моментах и все будет хорошо А так в принципе досадно, в целом играли очень добротно, но и справедливости ради Бетис играл откровенно слабо
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zigbert
1645771069
Бетис слабо провел эту встречу. Надо было выигрывать.
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JTherry
1645772750
Сутормин привык к "ручным" судьям РПЛ, они даже ВАР не стали бы смотреть...) в Еврокубках судят не прикормленные газпрёмом арбитры, нарушение было на игроке Бетиса, гол отменили...
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владимир миронов
1645783423
Что сейчас об этом толковать? Выигрывать надо так, чтобы ни у кого не было никаких вопросов.
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ПРАВДИВЫЙ
1645806793
Да этот гол и через пять дней будет "чистым" для нечистых... от судейки рпл.
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