Сутормин – о незасчитанном голе Чистякова: «Лет пять назад это был бы чистый гол»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Дмитрия Чистякова в ворота «Бетиса» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Смотрели ли вы повтор эпизода с незасчитанным голом?

– Да, смотрели. Саня [Ерохин] сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, что лет пять назад это был бы чистый гол. Возможно, если бы мы не забили, нам было бы спокойнее, но, когда забили такой мяч, не очень приятно, что судьи посмотрели повтор и отменили его.

Конечно, у них была возможность отменить этот гол, и, к сожалению, они ею воспользовались.