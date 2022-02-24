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    Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах Федуна в адрес Газизова

    Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

    В заявлении гендиректор «Уфы» указал, что фраза «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом» привела к «умалению деловой репутации официального лица».

    «По поводу обращения лиги в комитет по этике РФС – никаких нарушений со стороны Федуна регламента РФС по этике в части статьей 14 и 15 выявлено не было. Нет оснований для применения санкций к данному субъекту футбола», – сказал глава комитета Семен Андреев.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

    Газизов не будет оспаривать решение РФС о словах Федуна

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    Источник: ТАСС

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    24.02.2022 16:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 8 часов назад

      Что бы совершить «умаление деловой репутации официального лица», прежде всего должна быть эта самая репутация.

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      Рейтинг: +21202

      JTherry 11 часов назад

      «умаление деловой репутации официального лица» произошло гораздо раньше, когда Газик не смог найти правого защитника и опорника в ТО, когда возомнил себя в Спартаке "владычицей морскою", а оказался обычным никчемным "колхозником", не умеющим ни сеять, ни пахать... мелкий склочный сутяга, бегающий по судам, и отовсюду получающий по заднице...

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