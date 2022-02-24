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  • Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах Федуна в адрес Газизова

Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах Федуна в адрес Газизова

24 февраля 2022, 16:29
3

Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

В заявлении гендиректор «Уфы» указал, что фраза «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом» привела к «умалению деловой репутации официального лица».

«По поводу обращения лиги в комитет по этике РФС – никаких нарушений со стороны Федуна регламента РФС по этике в части статьей 14 и 15 выявлено не было. Нет оснований для применения санкций к данному субъекту футбола», – сказал глава комитета Семен Андреев.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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JTherry
1645710017
«умаление деловой репутации официального лица» произошло гораздо раньше, когда Газик не смог найти правого защитника и опорника в ТО, когда возомнил себя в Спартаке "владычицей морскою", а оказался обычным никчемным "колхозником", не умеющим ни сеять, ни пахать... мелкий склочный сутяга, бегающий по судам, и отовсюду получающий по заднице...
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ivany4
1645721669
Что бы совершить «умаление деловой репутации официального лица», прежде всего должна быть эта самая репутация.
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