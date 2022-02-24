Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах Федуна в адрес Газизова

Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.
В заявлении гендиректор «Уфы» указал, что фраза «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом» привела к «умалению деловой репутации официального лица».
«По поводу обращения лиги в комитет по этике РФС – никаких нарушений со стороны Федуна регламента РФС по этике в части статьей 14 и 15 выявлено не было. Нет оснований для применения санкций к данному субъекту футбола», – сказал глава комитета Семен Андреев.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
Источник: ТАСС