Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна о его работе в «Спартаке»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев подтвердил получение жалобы от генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.
Он попросил рассмотреть высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна. В заявлении указано, что фраза «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом» привела к «умалению деловой репутации официального лица».
– Пришел документ от лиги. Все будем рассматривать в конце месяца. Сейчас ответственный секретарь и несколько членов комитета заболели, поэтому заседание пройдет не в ближайшее время.
– Федун и Газизов будут приглашены?
– Обязательно, все по регламенту. Присутствовать должны будут либо они сами, либо их представители.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
Источник: «РБ Спорт»