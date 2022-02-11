Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна о его работе в «Спартаке»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев подтвердил получение жалобы от генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

Он попросил рассмотреть высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна. В заявлении указано, что фраза «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом» привела к «умалению деловой репутации официального лица».

– Пришел документ от лиги. Все будем рассматривать в конце месяца. Сейчас ответственный секретарь и несколько членов комитета заболели, поэтому заседание пройдет не в ближайшее время.

– Федун и Газизов будут приглашены?

– Обязательно, все по регламенту. Присутствовать должны будут либо они сами, либо их представители.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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