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  • Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна о его работе в «Спартаке»

Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна о его работе в «Спартаке»

11 февраля 2022, 18:40
8

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев подтвердил получение жалобы от генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

Он попросил рассмотреть высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна. В заявлении указано, что фраза «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом» привела к «умалению деловой репутации официального лица».

– Пришел документ от лиги. Все будем рассматривать в конце месяца. Сейчас ответственный секретарь и несколько членов комитета заболели, поэтому заседание пройдет не в ближайшее время.

– Федун и Газизов будут приглашены?

– Обязательно, все по регламенту. Присутствовать должны будут либо они сами, либо их представители.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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Старикан
1644596703
Не х.рена было вообще с этим шамилём связываться!
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NewLife
1644598522
Чувствуется у Газика в судах швах, решил унижаться, как обиженный, перед богадельней по этике.
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JTherry
1644602257
"...привела к «умалению деловой репутации официального лица» ...ну откуда у "медового" может быть "деловая репутация", Газик - сутяга вороватый... отлично его Федун натянул, и не раз еще в судах нагнет...)
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AZ
1644605582
он трындит уже столько времени, сколько в спартаке не работал, уже задрал...
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Plyash
1644610684
Ах моська,знать она сильна,что лает на слона. Мудлон,всё никак не успокоишься...
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zigbert
1644656006
Видимо все это в характере Газизова, ходить по инстанциям и жаловаться.
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Hektor 84
1644690726
Больше ничего башкирке не остается делать.
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