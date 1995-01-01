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    Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна о его работе в «Спартаке»

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев подтвердил получение жалобы от генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

    Он попросил рассмотреть высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна. В заявлении указано, что фраза «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом» привела к «умалению деловой репутации официального лица».

    – Пришел документ от лиги. Все будем рассматривать в конце месяца. Сейчас ответственный секретарь и несколько членов комитета заболели, поэтому заседание пройдет не в ближайшее время.

    – Федун и Газизов будут приглашены?

    – Обязательно, все по регламенту. Присутствовать должны будут либо они сами, либо их представители.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7171

      Старикан 23 минуты назад

      Не х.рена было вообще с этим шамилём связываться!

      0
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      Рейтинг: +5929

      Semenycch 56 минут назад

      Свинская Санта-Барбара не даёт скучать зрителям!

      1
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      Рейтинг: +2870

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Потекло из свинарника. Гыгыгы

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