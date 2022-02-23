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    В Украине с завтрашнего дня приостановят все футбольные турниры (Игорь Бурбас)

    Завтра, 24 февраля, исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) соберется, чтобы утвердить приостановку всех турниров. Это будет реакцией на введение в стране чрезвычайного положения, о котором вскоре должны объявить.

    «Ближайший месяц спортивных соревнований в Украине не будет. И футбол тоже.

    Это расшифровка указа президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения во всех областях нашего государства.

    Завтра в 13:00 собирается Исполком УАФ, который намерен утвердить решение о приостановке соревнований. Живем в бурное и тревожное время. Но верим в лучшее. Потому что мы – украинцы. Единственные, сильные и свободные. Слава Украине!» – написал футбольный журналист Игорь Бурбас.

    • УПЛ должна была возобновиться 25 февраля.
    • В турнире лидирует «Шахтер».
    • Россия на этой неделе признала независимость ЛНР и ДНР.

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    Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины

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    «Мы выстоим!» «Шахтер» – о военной операции России в Украине

    Источник: телеграм-канал Игоря Бурбаса

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    23.02.2022 21:17
    Комментарии60
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      Рейтинг: +927

      Lilipyt 24 февраля, 01:55

      8 лет войны - 8 лет шел чемпионат. Теперь все остановилось из-за угрозы войны)))

      1
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      Рейтинг: +59332

      portero > Lilipyt 18 часов назад

      похоже в этот раз всё гораздо масштабнее и не ограничивается Донецком и Луганском....

      0
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      Рейтинг: +100

      vadikrew 24 февраля, 00:58

      Ну ясен пень в европе обосрались, а внутренние можно и приостановить, типа ваще пздц че творится, внимание к себе привлечь.

      0
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      Рейтинг: +14263

      житель СПб 24 февраля, 00:21

      Наплевать, что они делают. Главное - чтобы перестали убивать людей в ДНР и ЛНР.

      3
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 24 февраля, 00:16

      Админы зачем публиковать новости о украине на сайте? Мне как и многим на сайте фиолетово что у них там происходит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +510

      Suvorov51 24 февраля, 00:06

      Даааа. ну хохлогеи.молодцы. что только не придумают. чтобы понравится еврогеям. а посу продажные сучки

      2
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      Рейтинг: +10981

      BRO_football 23 февраля, 23:49

      А почему бы и нет? Всех футболистов с украинским паспортов на фронт - ДНР и ЛНР отбивать. Будет от них хоть какая-то польза.

      1
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      Рейтинг: +23572

      bset 23 февраля, 23:38

      Стыдно за свои сограждан. Столько жизней в 1941-1945 унесла война, но наши предки сделали все, чтобы не было войны. А теперь мы сами хотим развязать войну. Цинично отметим День Победы, скажем "Времена тяжелые, но главное, чтобы войны не было", а потом отметим, что уж Украине войну устроим, просто потому что заслужили, лицом не вышли.

      3
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      Рейтинг: +6786

      R_a_i_n > bset 24 февраля, 00:00

      Не совсем понял, что значит " мы сами хотим развязать войну". Кто мы?

      4
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      ...
      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 > bset 24 февраля, 00:10

      Война развязана уже 8 лет назад, и отнюдь не Россией. Снимите уже эту лапшу с ушей про российскую агрессию.
      А то, что Россия наконец решилась защитить людей от бандеровских выродков, вызывает не стыд, а гордость.

      2
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      ...
      Рейтинг: +23572

      bset > Spirit_78 24 февраля, 00:21

      Почему "бандеровцы" орудуют только в ДНР и ЛНР. Никто не задумывался, почему нет жалоб от русскоязычного населения в Харькове, Мариуполе, Одессе?

      1
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      ...
      Рейтинг: +10365

      ivany4 > bset 24 февраля, 00:29

      А ты у них спрашивал?
      Вспомни Одессу, дом профсоюзов!

      0
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      ...
      Рейтинг: -28

      Elektronua > bset 24 февраля, 00:35

      красиво сказано, увы только бесполезно. Таких ,как ты - мыслящих в России немного , береги себя

      2
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      ...
      Рейтинг: +23572

      bset > ivany4 24 февраля, 00:36

      Никто не отрицает эту трагедию. Неадекватов хватает везде - вспомнить только 2002 год, когда после поражения сборной пол Москвы перевернули с ног на голову. Те же националисты. И что теперь Путин - президент страны националистов? Мы теперь неполноценная страна после того эпизода? А Грозный разбомбили. По справедливости теперь ближневосточные страны должны ввести туда войска и признать независимость Чечни, потому что там чеченцев обидели? В соседней стране случилась революция и этим воспользовались самые неадекватные представители украинцев. Сейчас ситуация стабилизировалась и националистами там уже и не пахнет. А военные действия происходят, потому что Украина хочет вернуть себе территории, как мы в свое время возвращали Чечню.

      2
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 > bset 24 февраля, 00:50

      Ты вспомни с чего началась Чечня?
      Не с грабежей ли поездов, не с похищения людей, не с мародерства в городах на рынка? И не пришли ли к ним "на помощь" боевики со всего ближнего востока, снайперши из латвии, бандеровцы со свободной украины?
      Так против кого мы боролись в Чечне, и от кого мы ее освобождали?

      0
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      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 > bset 24 февраля, 00:52

      А кто эти жалобы слышит, если там все неугодные властям телеканалы давным-давно закрыты? В интернете пишут, но вы, судя по вашим взглядам, вряд ли этим людям поверите.
      Поинтересуйтесь, как проходит в городах Украины каждый год День Победы, это тоже отличный пример.
      В Одессе людей просто взяли и сожгли в доме профсоюзов.
      А закон, подвергающий дискриминации русский язык?
      Или людям нужно бандеровскую власть благодарить за то, что их (пока что) не режут на улицах за то, что они русские?
      А сравнения с чеченскими событиями - это просто какой-то цинизм. Напомнить, какому геноциду подверглись русские люди там? Напомнить, как республика стала рассадником мирового терроризма? Кстати, там наёмники были в том числе и из Украины, и из Прибалтики. Напомн

      3
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      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 > bset 24 февраля, 01:04

      Почему-то в один комментарий всё не влезло.
      Напомнить, сколько кровавых терактов прокатилось по России? ДНР и ЛНР за такой грязью не замечены, они защищают свою землю от бандеровских выродков. Какой тут может быть стыд за Россию? Наоборот, это хорошо, что государство способно защитить русских людей, пусть и находящихся в другой стране. И это невзирая на лай и санкции со стороны так называемого "мирового сообщества".

      2
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      Рейтинг: +927

      Lilipyt > bset 24 февраля, 01:54

      Кто жаловался в Одессе того сожгли и поэтому нет жалоб от русскоязычного населения.

      0
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      ...
      Рейтинг: +23572

      bset > Spirit_78 18 часов назад

      Да-да, защитят они. Чтобы потом всякие умники писали им в комментариях "Не нравится - вали"

      0
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      Рейтинг: +4861

      TOMSON 23 февраля, 22:54

      Мои мысли. Варианта 2. 1й РФ загнали в угол и мы брыкаемся просто от бессилия. И 2й это что у Путина есть реально крутой план с ответом.
      Так есть ли план господа, как думаете?
      ПС. Есть ещё 3й вариант, но он совсем печальный и рассматривать его не хочется

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      Рейтинг: +14754

      KLIM777 > TOMSON 23 февраля, 23:50

      Военные люди на Украине далеко не дураки в отличие от сосалок интернетовских. Они все понимают. Они прекрасно знают насколько сильна армия России. Россия никого не боится в Европе. Терпение вышло.
      Воевать никто не хочет, но к сожалению других вариантов нет.

      3
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      Рейтинг: +4861

      TOMSON > KLIM777 24 февраля, 00:52

      Ну так то мы не только с Европой бодаться собираемся. И то, что нато на нас так в наглую прет говорит о факте, что свои силы они оценивают куда выше чем наши. И до этого момента с нашей стороны были только угрозы, что мы что-то там симметричное и пугающее применим. А по факту кроме яблок ничего им предъявить не смогли. Они же лупят из всех «экономических орудий» и армию нашу не сильно то и боятся.
      Со стороны выглядит все это дело мягко говоря не очень и сильно не в нашу пользу.

      1
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      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 > TOMSON 24 февраля, 01:08

      Тут наверное от каждого варианта понемногу. В угол действительно загнали и теперь точно заднюю давать нельзя, потому что у России довольно много точек, на которые в этом случае будут впоследствии давить: Приднестровье, Курильские острова, Южная Осетия, Абхазия, Калининград и т.д. Аппетит, как говорится, приходит во время еды.
      План, я думаю, есть. Но обо всём мы узнаем не сразу, наверное, это даже к лучшему, т.к. и геополитические соперники тоже сейчас гадают.

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      Рейтинг: +10365

      ivany4 23 февраля, 22:43

      Неужели никто не понял, что вводя 30-ти дневное ЧП, Пианист определил срок жизни великим украм!?))
      Любое нападение на ЛДНР грозит существованию хохляндии. Забыли слова "русского царя" - собирателя земель русских Владимира.)

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      Рейтинг: +465

      Forvard47 23 февраля, 22:41

      Ну значит Вова пора нападать сегодня ночью часа в 4 утра.... больше шансов не будет великая военная держава потом будет готова)) ахахаха

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      Рейтинг: +465

      Forvard47 > Forvard47 23 февраля, 22:42

      а потом можно будет поделить с румынией, польшей, венгрией это территорию и даже немцам подарить кусок

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      Рейтинг: +23572

      bset > Forvard47 23 февраля, 23:31

      Где же "Зато нету войны" и "НАТО нам грозит войной, а мы жертвы", если вы сами призываете войну развязать? Перед предками не стыдно, которые ценой своей жизни сделали все, чтобы войны у нас больше не было?

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      Рейтинг: +465

      Forvard47 > bset 9 часов назад

      пиз*ец я не ожидал что я написав это вчера, написал в шутку.

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