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  • В Украине с завтрашнего дня приостановят все футбольные турниры (Игорь Бурбас)

В Украине с завтрашнего дня приостановят все футбольные турниры (Игорь Бурбас)

23 февраля 2022, 21:17
36

Завтра, 24 февраля, исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) соберется, чтобы утвердить приостановку всех турниров. Это будет реакцией на введение в стране чрезвычайного положения, о котором вскоре должны объявить.

«Ближайший месяц спортивных соревнований в Украине не будет. И футбол тоже.

Это расшифровка указа президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения во всех областях нашего государства.

Завтра в 13:00 собирается Исполком УАФ, который намерен утвердить решение о приостановке соревнований. Живем в бурное и тревожное время. Но верим в лучшее. Потому что мы – украинцы. Единственные, сильные и свободные. Слава Украине!» – написал футбольный журналист Игорь Бурбас.

  • УПЛ должна была возобновиться 25 февраля.
  • В турнире лидирует «Шахтер».
  • Россия на этой неделе признала независимость ЛНР и ДНР.

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Источник: телеграм-канал Игоря Бурбаса
Украина. Премьер-лига
Комментарии (36)
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За Московский ЦСКА
1645641590
Закрыть ,остановить и забыть навсегда!!! Все по схронам,с.у.к.и!
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insider_retro
1645642457
Теперь осталось последовательно приостановить телевещание, прекратить подачу воды в дома и владения, прервать отпуск топлива на АЗС и дальше по списку :)))
Ответить
R_a_i_n
1645643740
Чем быстрее исчезнет Украина в нынешнем виде с карты мира, тем легче будет всем.
Ответить
3meeeD
1645643930
Единственные свободные?поржал
Ответить
orlovcar
1645644204
зачем ЭТО печатать ТУТ?
Ответить
ivany4
1645645401
Неужели никто не понял, что вводя 30-ти дневное ЧП, Пианист определил срок жизни великим украм!?)) Любое нападение на ЛДНР грозит существованию хохляндии. Забыли слова "русского царя" - собирателя земель русских Владимира.)
Ответить
BRO_football
1645649377
А почему бы и нет? Всех футболистов с украинским паспортов на фронт - ДНР и ЛНР отбивать. Будет от них хоть какая-то польза.
Ответить
Hektor 84
1645650991
Админы зачем публиковать новости о украине на сайте? Мне как и многим на сайте фиолетово что у них там происходит.
Ответить
житель СПб
1645651293
Наплевать, что они делают. Главное - чтобы перестали убивать людей в ДНР и ЛНР.
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vadikrew
1645653531
Ну ясен пень в европе обосрались, а внутренние можно и приостановить, типа ваще пздц че творится, внимание к себе привлечь.
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