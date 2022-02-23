В Украине с завтрашнего дня приостановят все футбольные турниры (Игорь Бурбас)

Завтра, 24 февраля, исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) соберется, чтобы утвердить приостановку всех турниров. Это будет реакцией на введение в стране чрезвычайного положения, о котором вскоре должны объявить.

«Ближайший месяц спортивных соревнований в Украине не будет. И футбол тоже.

Это расшифровка указа президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения во всех областях нашего государства.

Завтра в 13:00 собирается Исполком УАФ, который намерен утвердить решение о приостановке соревнований. Живем в бурное и тревожное время. Но верим в лучшее. Потому что мы – украинцы. Единственные, сильные и свободные. Слава Украине!» – написал футбольный журналист Игорь Бурбас.

УПЛ должна была возобновиться 25 февраля.

В турнире лидирует «Шахтер».

Россия на этой неделе признала независимость ЛНР и ДНР.

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