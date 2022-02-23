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    Селюк: «Черевченко ушел из «Химок» из-за странной трансферной политики»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил уход из «Химок» главного тренера Игоря Черевченко. Его сменил Сергей Юран.

    – Почему уволили Черевченко накануне рестарта чемпионата?

    – Начну с трансферной политики «Химок». Она такая странная, что ее результатом стал разгромный проигрыш от «Крыльев» 3:7. И стало ясно, что ряд игроков, особенно новички, не соответствуют уровню премьер-лиги.

    Черевченко это понял, понял, что с такими футболистами каши не сваришь, и, как я понимаю, стороны расстались по обоюдному согласию.

    – Попрошу пояснить, в чем странность этих трансферов?

    – Ну, смотрите, подписали Юру Жиркова. При всем уважении, ему уже 37. Да, он прекрасный человек и профессионал, но надо понимать, что его время прошло. Вдобавок, как известно, не все в порядке у Юры еще и со здоровьем.

    Дальше – Павел Мамаев. История его известна – после возвращения из мест заключения, пришел в «Ростов», Там почти не играл – лечился. Но почему-то это не насторожило руководство «Химок».

    Захар Волков – человек был под судом за договорные матчи в Белоруссии. Гиа Григалава нигде не играл в последнее время. Вдобавок на нем висят три матча дисквалификации за удаление еще в тульском «Арсенале».

    «Химки» идут на последнем месте, им надо спасаться. Каждый матч, как финал. Осталось 12 матчей, а они берут человека, который три игры из двенадцати должен пропустить.

    Взяли какого-то хорвата из «Славена Белупо», команда идет на последнем месте в чемпионате Хорватии. У меня вопрос: кто будет бегать, бороться, давать результат?

    – Cергей Юран согласился в такой ситуации возглавить команду. Надеется наладить игру с этими ребятами?

    – Этим ребятам как раз нужна хорошая встряска, Юран из таких тренеров, у которого не забалуешь. Посмотрим, может, у него получится эту группу футболистов встряхнуть.

    • Юран в 3-й раз возглавил «Химки».
    • До этого он работал в «СКА-Хабаровске».
    • Химчане на этой неделе возобновят чемпионат матчем против «Динамо».

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    Источник: «Советский спорт»

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    23.02.2022 20:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21202

      JTherry 23 февраля, 22:08

      трансферная политика в Химках - страннее некуда...(

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