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  • МакГиди: «До сих пор читаю книги и смотрю фильмы о России и Путине»

МакГиди: «До сих пор читаю книги и смотрю фильмы о России и Путине»

23 февраля 2022, 19:57
3

Бывший игрок «Спартака» Эйден МакГиди продолжает интересоваться российской действительностью. Он был в России с 2010 по 2014 год.

«Мое окружение было уверено, что я пробуду в России не более полугода. Я до сих пор читаю книги и смотрю фильмы про Россию и Владимира Путина.

В «Спартаке» меня штрафовали за лишний вес. Тренировались по два раза в день», – рассказал МакГиди.

  • 35-летний ирландец выступает за «Сандерленд» (3-й английский дивизион).
  • МакГиди стоит 725 тысяч евро.
  • Он воспитанник «Селтика».

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Источник: официальный сайт «Эвертона»
Россия. Премьер-лига Спартак МакГиди Эйден Путин Владимир
Комментарии (3)
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ArReal
1645639837
Так и не понял - в каком контексте он это сказал..
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Viper for CSKA
1645639986
Книги и фильмы про Путина? Сочувствую, как бы нервный срыв не случился у мужика.
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Persona_non_Grata
1645641026
Мог бы и более интересно проводить свой досуг )))
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