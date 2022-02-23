МакГиди: «До сих пор читаю книги и смотрю фильмы о России и Путине»

Бывший игрок «Спартака» Эйден МакГиди продолжает интересоваться российской действительностью. Он был в России с 2010 по 2014 год.
«Мое окружение было уверено, что я пробуду в России не более полугода. Я до сих пор читаю книги и смотрю фильмы про Россию и Владимира Путина.
В «Спартаке» меня штрафовали за лишний вес. Тренировались по два раза в день», – рассказал МакГиди.
- 35-летний ирландец выступает за «Сандерленд» (3-й английский дивизион).
- МакГиди стоит 725 тысяч евро.
- Он воспитанник «Селтика».
Источник: официальный сайт «Эвертона»