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    МакГиди: «До сих пор читаю книги и смотрю фильмы о России и Путине»

    Бывший игрок «Спартака» Эйден МакГиди продолжает интересоваться российской действительностью. Он был в России с 2010 по 2014 год.

    «Мое окружение было уверено, что я пробуду в России не более полугода. Я до сих пор читаю книги и смотрю фильмы про Россию и Владимира Путина.

    В «Спартаке» меня штрафовали за лишний вес. Тренировались по два раза в день», – рассказал МакГиди.

    • 35-летний ирландец выступает за «Сандерленд» (3-й английский дивизион).
    • МакГиди стоит 725 тысяч евро.
    • Он воспитанник «Селтика».

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    Источник: официальный сайт «Эвертона»

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    23.02.2022 19:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata 23 февраля, 21:30

      Мог бы и более интересно проводить свой досуг )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5982

      Viper for CSKA 23 февраля, 21:13

      Книги и фильмы про Путина? Сочувствую, как бы нервный срыв не случился у мужика.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4996

      AtticusFinch 23 февраля, 21:10

      Так и не понял - в каком контексте он это сказал..

      0
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