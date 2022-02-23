МакГиди: «До сих пор читаю книги и смотрю фильмы о России и Путине»

Бывший игрок «Спартака» Эйден МакГиди продолжает интересоваться российской действительностью. Он был в России с 2010 по 2014 год.

«Мое окружение было уверено, что я пробуду в России не более полугода. Я до сих пор читаю книги и смотрю фильмы про Россию и Владимира Путина.

В «Спартаке» меня штрафовали за лишний вес. Тренировались по два раза в день», – рассказал МакГиди.

35-летний ирландец выступает за «Сандерленд» (3-й английский дивизион).

МакГиди стоит 725 тысяч евро.

Он воспитанник «Селтика».

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