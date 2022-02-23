Черевченко – о назначении Юрана в «Химки»: «Команда готова, пусть прикладывает мастерство»

Игорь Черевченко, уволенный из «Химок» во второй раз за сезон, прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

«Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова.

Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции», – сказал Черевченко.

Юран в третий раз возглавил «Химки».

Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.

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