Черевченко – о назначении Юрана в «Химки»: «Команда готова, пусть прикладывает мастерство»

А оно у него есть?
Игорь Черевченко, уволенный из «Химок» во второй раз за сезон, прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.
«Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова.
Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции», – сказал Черевченко.
- Юран в третий раз возглавил «Химки».
- Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.
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