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  • Черевченко – о назначении Юрана в «Химки»: «Команда готова, пусть прикладывает мастерство»

Черевченко – о назначении Юрана в «Химки»: «Команда готова, пусть прикладывает мастерство»

23 февраля 2022, 18:45
4

Игорь Черевченко, уволенный из «Химок» во второй раз за сезон, прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

«Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова.

Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции», – сказал Черевченко.

  • Юран в третий раз возглавил «Химки».
  • Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Черевченко Игорь
Комментарии (4)
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Блямба
1645632325
Падлы
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derrik2000
1645648743
Юран, конечно, бросился в Химки как Александр Матросов на амбразуру. Но он может "построить" этих хутболистишек, зарядить их как положено. Они, энти хутболистишки, точнее, большинство из них знают, КАК работает Юран и потому уже заранее "предвкушают" получение от него люлей за отбывание номера на поле. Юран сейчас - единственный великолепный мотиватор в российском футболе. Даже не знаю, лучше ли Магат.
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zigbert
1645689652
Сложная работа предстоит Юрану. Черевченко не ушел бы из команды, не зная проблемы изнутри.
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Hektor 84
1645706514
А оно у него есть?
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