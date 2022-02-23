Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Черевченко – о назначении Юрана в «Химки»: «Команда готова, пусть прикладывает мастерство»

    Игорь Черевченко, уволенный из «Химок» во второй раз за сезон, прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

    «Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова.

    Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции», – сказал Черевченко.

    • Юран в третий раз возглавил «Химки».
    • Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.

    Черевченко: «Есть предложения из-за рубежа»

    Селюк: «Черевченко ушел из «Химок» из-за странной трансферной политики»

    Габулов – об уходе Черевченко: ««Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 18:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      А оно у него есть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94392

      zigbert 17 часов назад

      Сложная работа предстоит Юрану. Черевченко не ушел бы из команды, не зная проблемы изнутри.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18753

      derrik2000 23 февраля, 23:39

      Юран, конечно, бросился в Химки как Александр Матросов на амбразуру.
      Но он может "построить" этих хутболистишек, зарядить их как положено.
      Они, энти хутболистишки, точнее, большинство из них знают, КАК работает Юран и потому уже заранее "предвкушают" получение от него люлей за отбывание номера на поле.
      Юран сейчас - единственный великолепный мотиватор в российском футболе.
      Даже не знаю, лучше ли Магат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4816

      Блямба 23 февраля, 19:05

      Падлы

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru