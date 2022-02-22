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    Де Хеа: «Не мыслю себя вне «Манчестер Юнайтед»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о предстоящих матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

    «Мне нравится, что я родом из Мадрида, хотя в конечном счете это всего лишь город. Сейчас чувствую себя больше как житель Манчестера, как любой другой манкунианец.

    Дом – это там, где тебя любят и тебе рады. Я здесь играю уже многие годы. Конечно, случиться может все что угодно, особенно в мире футбола, но, если честно, не мыслю себя вне «Манчестер Юнайтед».

    Само собой, в ходе этого противостояния я отправлюсь домой, к клубу, который дал мне возможность быть тем, кем я являюсь сегодня. Однако это лишь еще один матч.

    Все хотят играть хорошо, побеждать, и это матч Лиги чемпионов. Конечно же, я желаю «Атлетико» всего самого лучшего, но даже не знаю, хорошо ли то, что мы встречаемся.

    Все в нашей команде отправятся в Мадрид за победой, и я в особенности», – сказал Де Хеа.

    • Испанец перешел в «МЮ» из «Атлетико» в 2011 году.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 41 гол в 32 матчах.
    • Контракт Де Хеа с клубом истекает в июне 2023-го.

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    Источник: сайт УЕФА

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    22.02.2022 00:58
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