Де Хеа: «Не мыслю себя вне «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о предстоящих матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Мне нравится, что я родом из Мадрида, хотя в конечном счете это всего лишь город. Сейчас чувствую себя больше как житель Манчестера, как любой другой манкунианец.

Дом – это там, где тебя любят и тебе рады. Я здесь играю уже многие годы. Конечно, случиться может все что угодно, особенно в мире футбола, но, если честно, не мыслю себя вне «Манчестер Юнайтед».

Само собой, в ходе этого противостояния я отправлюсь домой, к клубу, который дал мне возможность быть тем, кем я являюсь сегодня. Однако это лишь еще один матч.

Все хотят играть хорошо, побеждать, и это матч Лиги чемпионов. Конечно же, я желаю «Атлетико» всего самого лучшего, но даже не знаю, хорошо ли то, что мы встречаемся.

Все в нашей команде отправятся в Мадрид за победой, и я в особенности», – сказал Де Хеа.