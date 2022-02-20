Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

«ПСЖ» уступил «Нанту» (1:3) на выезде в 25-м туре Лиги 1.

Гости пропустили три мяча в первом тайме. В последний раз «ПСЖ» пропустил трижды за тайм в ноябре 2020 года в матче с «Монако» (2:3).

Нападающий парижан Лионель Месси провел 800-й матч на клубном уровне. Он сделал голевую передачу Неймару на 47-й минуте. Спустя 10 минут бразилец не реализовал пенальти.

Это второе поражение «ПСЖ» в сезоне Лиги 1. Столичный клуб продолжает лидировать в чемпионате.

Франция. Лига 1. 25-й тур

Нант – ПСЖ – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Муани, 4; 2:0 – Мерлен, 16; 3:0 – Бляс (с пенальти), 45+5; 3:1 – Неймар, 47.

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