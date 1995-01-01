Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

ПСЖане мыслями уже в ответном матче с Королевским клубом.Неймар потихоньку приходит в сознание(хоть гол есть),ну и Лео не дремлет.Отрыв все равно пока 13 в Лиге 1,но вот такие матчи вызывают только смех над командой "Пижонов".
«ПСЖ» уступил «Нанту» (1:3) на выезде в 25-м туре Лиги 1.
Гости пропустили три мяча в первом тайме. В последний раз «ПСЖ» пропустил трижды за тайм в ноябре 2020 года в матче с «Монако» (2:3).
Нападающий парижан Лионель Месси провел 800-й матч на клубном уровне. Он сделал голевую передачу Неймару на 47-й минуте. Спустя 10 минут бразилец не реализовал пенальти.
Это второе поражение «ПСЖ» в сезоне Лиги 1. Столичный клуб продолжает лидировать в чемпионате.
Франция. Лига 1. 25-й тур
Голы: 1:0 – Муани, 4; 2:0 – Мерлен, 16; 3:0 – Бляс (с пенальти), 45+5; 3:1 – Неймар, 47.
«ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара
«ПСЖ» прервал серию из 15 матчей без поражений в Лиге 1
«Нант» забил «ПСЖ» 3 гола за тайм. В последний раз это получилось у «Монако» в 2020-м