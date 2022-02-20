Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

20 февраля 2022, 00:58
5

«ПСЖ» уступил «Нанту» (1:3) на выезде в 25-м туре Лиги 1.

Гости пропустили три мяча в первом тайме. В последний раз «ПСЖ» пропустил трижды за тайм в ноябре 2020 года в матче с «Монако» (2:3).

Нападающий парижан Лионель Месси провел 800-й матч на клубном уровне. Он сделал голевую передачу Неймару на 47-й минуте. Спустя 10 минут бразилец не реализовал пенальти.

Это второе поражение «ПСЖ» в сезоне Лиги 1. Столичный клуб продолжает лидировать в чемпионате.

Франция. Лига 1. 25-й тур

Нант – ПСЖ – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Муани, 4; 2:0 – Мерлен, 16; 3:0 – Бляс (с пенальти), 45+5; 3:1 – Неймар, 47.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

Еще по теме:
«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов 3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч» 3
Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Нант
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1645308771
а Нант хорош был в этом матче..! а у ПСЖ снова "непруха" с пенальти, то Месси, то Неймар во вратарей бьют...
Ответить
Demgel
1645309578
ПСЖане мыслями уже в ответном матче с Королевским клубом.Неймар потихоньку приходит в сознание(хоть гол есть),ну и Лео не дремлет.Отрыв все равно пока 13 в Лиге 1,но вот такие матчи вызывают только смех над командой "Пижонов".
Ответить
Hektor 84
1645347195
Парижская помойка жидко обделалась! Пеналду пусть возьмут, а то и пенальти бить не кому)))
Ответить
zigbert
1645347964
ПСЖ не хватило в этой игре свежести. Моменты у ворот Нанта создавались но реализация подвела. Надо отдать должное футболистам Нанта, которые провели вдохновенно весь матч от начала до конца.
Ответить
Главные новости
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
8
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
5
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
Вчера, 16:00
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
Вчера, 15:43
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
Вчера, 10:08
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
30 августа
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
13
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
29 августа
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
29 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Сычев назвал отличия европейского футбола от российского
26 августа
Сычев – о старте карьеры во Франции: «Для меня это была дикость»
25 августа
2
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
Сафонов высказался о потере очков «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции
24 августа
Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев
24 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить в 1-м туре
23 августа
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+