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    Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

    «ПСЖ» уступил «Нанту» (1:3) на выезде в 25-м туре Лиги 1.

    Гости пропустили три мяча в первом тайме. В последний раз «ПСЖ» пропустил трижды за тайм в ноябре 2020 года в матче с «Монако» (2:3).

    Нападающий парижан Лионель Месси провел 800-й матч на клубном уровне. Он сделал голевую передачу Неймару на 47-й минуте. Спустя 10 минут бразилец не реализовал пенальти.

    Это второе поражение «ПСЖ» в сезоне Лиги 1. Столичный клуб продолжает лидировать в чемпионате.

    Франция. Лига 1. 25-й тур

    Нант – ПСЖ – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Муани, 4; 2:0 – Мерлен, 16; 3:0 – Бляс (с пенальти), 45+5; 3:1 – Неймар, 47.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    «ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара

    «ПСЖ» прервал серию из 15 матчей без поражений в Лиге 1

    «Нант» забил «ПСЖ» 3 гола за тайм. В последний раз это получилось у «Монако» в 2020-м

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +517

      Demgel 17 минут назад

      ПСЖане мыслями уже в ответном матче с Королевским клубом.Неймар потихоньку приходит в сознание(хоть гол есть),ну и Лео не дремлет.Отрыв все равно пока 13 в Лиге 1,но вот такие матчи вызывают только смех над командой "Пижонов".

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      Рейтинг: +4527

      FENIX-SL 22 минуты назад

      зачем эта информация про меси
      в том то и дело что он проводит матчи
      глаза только сейчас открылись у людей)

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      Рейтинг: +517

      Demgel > FENIX-SL 19 минут назад

      А вот я тебе об этом недавно писал)

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      Рейтинг: +21103

      JTherry 31 минуту назад

      а Нант хорош был в этом матче..! а у ПСЖ снова "непруха" с пенальти, то Месси, то Неймар во вратарей бьют...

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