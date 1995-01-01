Матч с «Нантом» – 800-й для Месси на клубном уровне. У него 679 голов и 273 ассиста

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч 25-го тура Лиги 1 против «Нанта» (0:2, первый тайм).

34-летний аргентинец проводит 800-й матч на клубном уровне.

Месси сыграл 778 матчей за «Барсу» и 22 – за «ПСЖ».

Месси пополнил французский клуб летом.

Он забил 679 голов и отдал 273 ассиста на клубном уровне.

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