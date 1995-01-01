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    Матч с «Нантом» – 800-й для Месси на клубном уровне. У него 679 голов и 273 ассиста

    Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч 25-го тура Лиги 1 против «Нанта» (0:2, первый тайм).

    34-летний аргентинец проводит 800-й матч на клубном уровне.

    • Месси сыграл 778 матчей за «Барсу» и 22 – за «ПСЖ».
    • Месси пополнил французский клуб летом.
    • Он забил 679 голов и отдал 273 ассиста на клубном уровне.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 23:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14703

      KLIM777 19 минут назад

      Нант к 18 минуте поздравляет короля и дебила с этим достижением в говно-клубе счетом 2-0)))

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