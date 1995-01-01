«Барселона» готова сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком команды

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
«Барселона» пытается договориться о трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Каталонцы готовы сделать 21-летнего нападающего самым высокооплачиваемым игроком команды, а также главной звездой клубного проекта как в спортивном, так и в маркетинговом плане.
Если норвежец согласится перебраться на «Камп Ноу», то ему предложат контракт на пять сезонов с зарплатой 20 миллионов евро.
За футболиста также ведут борьбу «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
- В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
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