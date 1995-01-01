Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    «Барселона» готова сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком команды

    «Барселона» пытается договориться о трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    Каталонцы готовы сделать 21-летнего нападающего самым высокооплачиваемым игроком команды, а также главной звездой клубного проекта как в спортивном, так и в маркетинговом плане.

    Если норвежец согласится перебраться на «Камп Ноу», то ему предложат контракт на пять сезонов с зарплатой 20 миллионов евро.

    За футболиста также ведут борьбу «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    «Реал» может купить Холанда летом и оставить его в «Боруссии» на год

    «Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es)

    Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:42
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      fato40 11 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2276

      СуперПАВ9 29 минут назад

      Это все сказки не будет холонда в барселоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13403

      Skull_Boy 1 час назад

      Он не технарь и в Барсу он не впишется, больше для Реала подходит, а в центре им лучше Феррана наигрывать, как это было в МС, учитывая, что фланговых у Барселоны полно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      Lipatoff 1 час назад

      Не надоооо пожалуйста... куда Абу, Траоре, Феррана, Фати ставить???? А ещё брэтуэйт, депай, де йонг

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2276

      СуперПАВ9 > Lipatoff 29 минут назад

      Фати уже закончился

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru