«Барселона» готова сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком команды

«Барселона» пытается договориться о трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Каталонцы готовы сделать 21-летнего нападающего самым высокооплачиваемым игроком команды, а также главной звездой клубного проекта как в спортивном, так и в маркетинговом плане.

Если норвежец согласится перебраться на «Камп Ноу», то ему предложат контракт на пять сезонов с зарплатой 20 миллионов евро.

За футболиста также ведут борьбу «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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