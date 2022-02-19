Главные новости дня. Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА; Карраскаль – в ЦСКА

Семак: «По игре «Зенит» смотрелся не хуже, а может и лучше «Бетиса». По Opta они создали на 0,9, а забили 3. Мы – на 1,2, а забили 2».

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Боссы «Боруссии» Д провели экстренное совещание с Розе после 2:4 с «Рейнджерс» (Sky Sport).

«Реал» предложил Рюдигеру контракт на 5 лет с зарплатой 11 миллионов в год (Николо Скира).

Мать Мбаппе ищет жилье в Мадриде (El Chiringuito TV).

«Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es).

«Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой.

Агент Гбамена: «Переход в ЦСКА может случиться».

Призер Олимпиады Буров: «Мне фиолетово, попадет ли сборная России на ЧМ-2022. Много чего могу сказать про футболистов».

«Хорхе, ты дома!». ЦСКА объявил об аренде Карраскаля.