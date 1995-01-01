Агент Гбамена: «Переход в ЦСКА может случиться»

С такой статистикой последних двух сезонов, Эвертон еще и доплатить за него должен...
Бернард Колиньон, агент полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена, не исключил трансфер игрока в ЦСКА. Он может состояться в ближайшие дни.
«Сейчас не могу ничего комментировать. Все может случиться, так что посмотрим», – сказал Колиньон.
- Гбамен стоит 10 миллионов евро, его контракт действует до 2024 года.
- В этом сезоне АПЛ Гбамен провел 3 матча.
- РПЛ возобновится на следующей неделе.
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