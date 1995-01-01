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    Агент Гбамена: «Переход в ЦСКА может случиться»

    Бернард Колиньон, агент полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена, не исключил трансфер игрока в ЦСКА. Он может состояться в ближайшие дни.

    «Сейчас не могу ничего комментировать. Все может случиться, так что посмотрим», – сказал Колиньон.

    • Гбамен стоит 10 миллионов евро, его контракт действует до 2024 года.
    • В этом сезоне АПЛ Гбамен провел 3 матча.
    • РПЛ возобновится на следующей неделе.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1416

      GM 54 минуты назад

      С такой статистикой последних двух сезонов, Эвертон еще и доплатить за него должен...

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