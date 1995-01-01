Агент Гбамена: «Переход в ЦСКА может случиться»

Бернард Колиньон, агент полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена, не исключил трансфер игрока в ЦСКА. Он может состояться в ближайшие дни.

«Сейчас не могу ничего комментировать. Все может случиться, так что посмотрим», – сказал Колиньон.

Гбамен стоит 10 миллионов евро, его контракт действует до 2024 года.

В этом сезоне АПЛ Гбамен провел 3 матча.

РПЛ возобновится на следующей неделе.

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