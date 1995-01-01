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    «Реал» предложил Рюдигеру контракт на 5 лет с зарплатой 11 миллионов в год (Николо Скира)

    «Реал» заинтересован в переходе защитника «Челси» Антонио Рюдигера летом на правах свободного агента.

    По информации журналиста Николо Скиры, испанский клуб предложил 28-летнему немцу контракт на пять лет с зарплатой 11 миллионов евро в год.

    «Челси» не может договориться с Рюдигером о продлении контракта и готовит новое предложение.

    • Помимо «Реала» Рюдигером интересуется «ПСЖ».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 34 матчах.
    • Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» истекает в июне.

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    Рюдигер – лучший игрок финала клубного ЧМ

    Рюдигер отказал «Челси» в продлении контракта с зарплатой 200 тысяч в неделю (Daily Mail)

    Рюдигер во время отпуска посетил Сьерра-Леоне. Там родилась его мама

    Источник: твиттер Николо Скиры

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