«Реал» предложил Рюдигеру контракт на 5 лет с зарплатой 11 миллионов в год (Николо Скира)

«Реал» заинтересован в переходе защитника «Челси» Антонио Рюдигера летом на правах свободного агента.
По информации журналиста Николо Скиры, испанский клуб предложил 28-летнему немцу контракт на пять лет с зарплатой 11 миллионов евро в год.
«Челси» не может договориться с Рюдигером о продлении контракта и готовит новое предложение.
- Помимо «Реала» Рюдигером интересуется «ПСЖ».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 34 матчах.
- Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» истекает в июне.
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Источник: твиттер Николо Скиры