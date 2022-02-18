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«Хорхе, ты дома!». ЦСКА объявил об аренде Карраскаля

18 февраля 2022, 22:14
7

Полузащитник аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль продолжит карьеру в ЦСКА. Это аренда до конца сезона.

«Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Хорхе Карраскаль успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение красно-синих в Кампоаморе. Добро пожаловать в ЦСКА!» – написали москвичи.

  • ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.
  • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
  • В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (7)
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gunstilzit
1645214603
А Наташа выйдет?
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JTherry
1645215738
Хорхе, для тебя "наташки" пьяные хороводы водят у входа на унитаз-арену...)
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Demgel
1645217364
Теперь пусть просто представляют игроков,а то фантазия работников клуба в последнее время удручает(((
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Hektor 84
1645221875
Клинер твой выход!
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3meeeD
1645255521
Громко сказано про дом
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