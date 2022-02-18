«Хорхе, ты дома!». ЦСКА объявил об аренде Карраскаля

Полузащитник аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль продолжит карьеру в ЦСКА. Это аренда до конца сезона.

«Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Хорхе Карраскаль успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение красно-синих в Кампоаморе. Добро пожаловать в ЦСКА!» – написали москвичи.

ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.

Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

Хорхе, ты дома! #ЦСКА и Ривер Плейт завершили оформление перехода колумбийского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22https://t.co/ZCbolOw7Qv pic.twitter.com/9eS1QazoJ5 – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2022

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