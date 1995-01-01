Призер Олимпиады Буров: «Мне фиолетово, попадет ли сборная России на ЧМ-2022. Много чего могу сказать про футболистов»

Мнение парня и говорить не о чем.А что насчет внимания к футболистам,то это просто тупейший вопрос.Многие забывают про такое слово как ПОПУРЯРНОСТЬ,после матча с Испанией люди ходили и обнимались,эмоции,а что было после победы над Голландией я вообще молчу,на улицу выходили толпы людей и кричали в один голос.........ну сами догадаетесь)
Фристайлист Илья Буров, бронзовый призер Олимпиады-2022, высказался на тему футбольной сборной России. Ему неинтересно, попадет ли она на чемпионат мира-2022.
– Как вы реагируете на то, что о вашем виде спорта вспоминают раз в четыре года? И то когда вы выигрываете медаль...
– Мне часто говорят об этом, многие писали. Что сказать, приятно, что хоть раз в четыре года вспоминают о таких видах спорта, как наш, узнают о нас.
– А вы сами любите смотреть другие виды спорта? Футбол? Хоккей?
– Я не большой любитель футбола и хоккея. Иногда смотрю что-то на финальных турнирах. Но не фанат, меня не тянет это смотреть.
– Хоккейная сборная вышла в финал Олимпиады, а футбольной еще играть в стыковом матче через месяц, чтобы пробиться на чемпионат мира. Как думаете, получится?
– Мне как-то фиолетово.
– Тоже недовольны, что футболистам столько внимания, а про вас говорят раз в четыре года?
– Давайте оставлю это без комментариев. Потому что много чего могу сказать...
- В полуфинальном стыке Россия в марте сыграет с Польшей.
- Перед этим россияне проведут сбор в турецком Белеке.
- Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.
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