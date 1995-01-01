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    Призер Олимпиады Буров: «Мне фиолетово, попадет ли сборная России на ЧМ-2022. Много чего могу сказать про футболистов»

    Фристайлист Илья Буров, бронзовый призер Олимпиады-2022, высказался на тему футбольной сборной России. Ему неинтересно, попадет ли она на чемпионат мира-2022.

    – Как вы реагируете на то, что о вашем виде спорта вспоминают раз в четыре года? И то когда вы выигрываете медаль...

    – Мне часто говорят об этом, многие писали. Что сказать, приятно, что хоть раз в четыре года вспоминают о таких видах спорта, как наш, узнают о нас.

    – А вы сами любите смотреть другие виды спорта? Футбол? Хоккей?

    – Я не большой любитель футбола и хоккея. Иногда смотрю что-то на финальных турнирах. Но не фанат, меня не тянет это смотреть.

    – Хоккейная сборная вышла в финал Олимпиады, а футбольной еще играть в стыковом матче через месяц, чтобы пробиться на чемпионат мира. Как думаете, получится?

    – Мне как-то фиолетово.

    – Тоже недовольны, что футболистам столько внимания, а про вас говорят раз в четыре года?

    – Давайте оставлю это без комментариев. Потому что много чего могу сказать...

    • В полуфинальном стыке Россия в марте сыграет с Польшей.
    • Перед этим россияне проведут сбор в турецком Белеке.
    • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +460

      Demgel 5 минут назад

      Мнение парня и говорить не о чем.А что насчет внимания к футболистам,то это просто тупейший вопрос.Многие забывают про такое слово как ПОПУРЯРНОСТЬ,после матча с Испанией люди ходили и обнимались,эмоции,а что было после победы над Голландией я вообще молчу,на улицу выходили толпы людей и кричали в один голос.........ну сами догадаетесь)

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      Рейтинг: +13104

      Barmaleushka 28 минут назад

      Дайте парню трибуну - он много чего может сказать .

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      Рейтинг: +13930

      Cleaner 41 минуту назад

      Ну фиолетово человеку, чего докопались? Мне вот скелетон по барабану. Я даже и не знаю, что за спорт это слово обозначает. Что такое фристайл мне тоже не известно. Потому и фристайл мне тоже по барабану. Зачем дергать человека и спрашивать его о НЕ ЕГО виде спорта?

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      Рейтинг: +240

      Ollegator > Cleaner 3 минуты назад

      Как раз для того, чтобы позже написать, как ему "фиолетово". Писаки для того и созданы, чтобы нести в мир такую муть... В целом кому какое дело кто, что сказал? Но если на футбольном портале про кого-то написать, ему ему фиолетово на футбол - значит найти хайп)

      На олимпиаде вон корреспонденты наши хайпуют на всём) Даже на теме того, как так Щербакова публично не поддержала своих...! Какая же засранка, сказала, что поговорит с ними лично) Ну цирк

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      Рейтинг: +13736

      ilichkadr > Cleaner 2 минуты назад

      В СССР этого фиолетового человека не взяли бы охранять даже старый сарай.
      P.S. Это не патриот страны, за которую выступает. Типичный современный мещанин во дворянстве, который ради своей цели стать победителем/призёром на Олимпиаде, готов на все. Деньги, деньги, деньги.................

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