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  • Призер Олимпиады Буров: «Мне фиолетово, попадет ли сборная России на ЧМ-2022. Много чего могу сказать про футболистов»

Призер Олимпиады Буров: «Мне фиолетово, попадет ли сборная России на ЧМ-2022. Много чего могу сказать про футболистов»

18 февраля 2022, 21:23
17

Фристайлист Илья Буров, бронзовый призер Олимпиады-2022, высказался на тему футбольной сборной России. Ему неинтересно, попадет ли она на чемпионат мира-2022.

– Как вы реагируете на то, что о вашем виде спорта вспоминают раз в четыре года? И то когда вы выигрываете медаль...

– Мне часто говорят об этом, многие писали. Что сказать, приятно, что хоть раз в четыре года вспоминают о таких видах спорта, как наш, узнают о нас.

– А вы сами любите смотреть другие виды спорта? Футбол? Хоккей?

– Я не большой любитель футбола и хоккея. Иногда смотрю что-то на финальных турнирах. Но не фанат, меня не тянет это смотреть.

– Хоккейная сборная вышла в финал Олимпиады, а футбольной еще играть в стыковом матче через месяц, чтобы пробиться на чемпионат мира. Как думаете, получится?

– Мне как-то фиолетово.

– Тоже недовольны, что футболистам столько внимания, а про вас говорят раз в четыре года?

– Давайте оставлю это без комментариев. Потому что много чего могу сказать...

  • В полуфинальном стыке Россия в марте сыграет с Польшей.
  • Перед этим россияне проведут сбор в турецком Белеке.
  • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (17)
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Demgel
1645212361
Мнение парня и говорить не о чем.А что насчет внимания к футболистам,то это просто тупейший вопрос.Многие забывают про такое слово как ПОПУРЯРНОСТЬ,после матча с Испанией люди ходили и обнимались,эмоции,а что было после победы над Голландией я вообще молчу,на улицу выходили толпы людей и кричали в один голос.........ну сами догадаетесь)
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Hektor 84
1645222397
Складывается впечатление что он эту речь 4 года готовил. И тут выплакался журналюшке. Хоккеисты кстати как и ты бьются на олимпиаде. Они что заслужили такое к себе отношение? Так мне как и многим болелам хоккея и футбола фиолетово до твоего вида спорта. То что ты медаль завоевал. Так ты ее в первую очередь для себя завоевал. Нам от этого что? Какой то злой упырь!
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Форвард 79
1645280499
На футбол и хоккей фиолетово?! Да это подавляющему большенству населения глубоко параллельно на его пляски на лыжах Насколько помню никто особо через год два не вспоминает медали завоеваные на олимпиадах бегунами, лыжниками, конькобежцами, полотерами и тд, а вот медали футболистов и хоккеистов, как на олимпиадах, так и на ЧЕ и ЧМ помнят всю жизнь
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Vitaga
1645401919
раньше 90% мужиков интересовались футболом-хоккеем . сейчас от силы треть. ничего удивительного в этом нет. в России что футбол что хоккей в заднице если смотреть на международный уровень. позор да и только. даже олимпиаду в Китае просрали где играли 10е составы сильнейших сборных. поэтому больше интереса у молодежи к тем видам где есть успех. так что доля истины есть в высазываниях этого спортсмена
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