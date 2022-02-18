Призер Олимпиады Буров: «Мне фиолетово, попадет ли сборная России на ЧМ-2022. Много чего могу сказать про футболистов»

Фристайлист Илья Буров, бронзовый призер Олимпиады-2022, высказался на тему футбольной сборной России. Ему неинтересно, попадет ли она на чемпионат мира-2022.

– Как вы реагируете на то, что о вашем виде спорта вспоминают раз в четыре года? И то когда вы выигрываете медаль...

– Мне часто говорят об этом, многие писали. Что сказать, приятно, что хоть раз в четыре года вспоминают о таких видах спорта, как наш, узнают о нас.

– А вы сами любите смотреть другие виды спорта? Футбол? Хоккей?

– Я не большой любитель футбола и хоккея. Иногда смотрю что-то на финальных турнирах. Но не фанат, меня не тянет это смотреть.

– Хоккейная сборная вышла в финал Олимпиады, а футбольной еще играть в стыковом матче через месяц, чтобы пробиться на чемпионат мира. Как думаете, получится?

– Мне как-то фиолетово.

– Тоже недовольны, что футболистам столько внимания, а про вас говорят раз в четыре года?

– Давайте оставлю это без комментариев. Потому что много чего могу сказать...

В полуфинальном стыке Россия в марте сыграет с Польшей.

Перед этим россияне проведут сбор в турецком Белеке.

Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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