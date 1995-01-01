Мать Мбаппе ищет жилье в Мадриде (El Chiringuito TV)

Мама Мбаппе переходит в Реал!
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».
По информации El Chiringuito TV, мать 23-летнего француза присматривает жильe Мадриде. Женщина обратила внимание на дома в районе Ла Моралеха.
- Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- Он забил 22 гола и отдал 16 ассистов в 32 матчах этого сезона.
Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей
Мбаппе недоволен привилегиями для южноамериканцев в «ПСЖ»
Мбаппе – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год (Le Parisien)