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    Мать Мбаппе ищет жилье в Мадриде (El Chiringuito TV)

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

    По информации El Chiringuito TV, мать 23-летнего француза присматривает жильe Мадриде. Женщина обратила внимание на дома в районе Ла Моралеха.

    • Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Он забил 22 гола и отдал 16 ассистов в 32 матчах этого сезона.

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    Источник: твиттер El Chiringuito TV

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +751

      Untitled-1 1 час назад

      Мама Мбаппе переходит в Реал!

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      Рейтинг: +294

      Lipatoff 1 час назад

      Конечно ищут, летом то переезжать

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