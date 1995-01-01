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    «Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es)

    «Реал» работает над трансфером форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    По информации Sport.es, стороны уже достигли договоренности и заключили предварительное соглашение.

    Теперь норвежец не может вести переговоры с другими клубами, а мадридцы будут обязаны выкупить нападающего, когда он решит сменить команду.

    • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 150 миллионов евро.

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    Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

    Директор «Барсы» Алемани – о Холанде: «Мы хотим сделать конкурентоспособный состав, не могу называть имена»

    Adidas привлек Зидана к переговорам с Холандом, чтобы убедить норвежца стать лицом компании (Bild)

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4513

      алдан2014 44 минуты назад

      Что Мбапе уже не переходит?

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