«Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es)

Что Мбапе уже не переходит?
«Реал» работает над трансфером форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
По информации Sport.es, стороны уже достигли договоренности и заключили предварительное соглашение.
Теперь норвежец не может вести переговоры с другими клубами, а мадридцы будут обязаны выкупить нападающего, когда он решит сменить команду.
- В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 150 миллионов евро.
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