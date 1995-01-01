«Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es)

«Реал» работает над трансфером форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По информации Sport.es, стороны уже достигли договоренности и заключили предварительное соглашение.

Теперь норвежец не может вести переговоры с другими клубами, а мадридцы будут обязаны выкупить нападающего, когда он решит сменить команду.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 150 миллионов евро.

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