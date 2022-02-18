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  • Семак: «По игре «Зенит» смотрелся не хуже, а может и лучше «Бетиса». По Opta они создали на 0,9, а забили 3. Мы – на 1,2, а забили 2»

Семак: «По игре «Зенит» смотрелся не хуже, а может и лучше «Бетиса». По Opta они создали на 0,9, а забили 3. Мы – на 1,2, а забили 2»

18 февраля 2022, 07:51
54

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

– Насколько далек от идеала нынешний «Зенит»?

– По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По ожидаемым моментам, по проценту вероятности победы – статистическим данным, которые в принципе не повлияли на итоговый результат.

Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. Но могли сыграть лучше, рассчитывать на лучший результат. Но даже при таком счете был прекрасный момент у Кузяева, который мог покатить вдоль ворот. Был сброс Сергеева на Алберто, был момент Дзюбы в первом тайме.

Моментов создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить? Могли. По Opta «Бетис» создал на 0,9, а забил три. Мы – на 1,2, а забили два.

Итоговый результат не самый приятный, но ничего не потеряно. Мы понимаем, что будет очень сложно, учитывая все моменты, связанные с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить.

  • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
  • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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Источник: Sports.ru
Лига Европы Зенит Бетис Семак Сергей
Комментарии (54)
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Garrincha58
1645163205
Оpta? ё..пта достал уже всех могли могли каждый раз одно и тоже ты разве тренер мля если сразу после жеребьёвки обосрался нам попал Бетис это плохой жребий а на деле сам Бетис ни одного момента не создал может Ракицкий засланый казачок или Керж играет против да нет это ты тренеришко так настроился на игру что передалось корманде твоя трусость передаётся всем подряд
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pele1981
1645164552
Семак, ты забыл добавить, что у Бетиса пол состава основного не было. И его второй состав возил вас как щенят!
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ilichkadr
1645165227
Могли и выиграть, если бы не дурацкие ошибки. Всё как всегда если бы да кабы............ Без сомнения Зенит к сезону готов, причем на все 90 минут. Сказалось отсутствие Ловрена. Он сыгран с Ракицким лучше всех. Да, испанцы здорово организованы, но отнюдь не безошибочны. Оборона не айс, поэтому главное в ответке, выйти и спокойно показать свою игру. P.S. Кержаков рамочник, оба гола на его совести, а это сказывается на настрое команды. Пора отправлять на пенсию.
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Павелий
1645165909
Я знаю куча матчей, где одна команда создала 10 моментов и забила ноль, а вторая создала один полумомент, но забила гол и выиграла. Серёжа, не позорься, уйди сам и честно скажи: "Я повёлся на деньги Газпрома, я - никудышный тренер!"
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хряк СМ
1645166980
Забирай всю шоблу помощников и бегом в ФНЛ на стажировку. Все игры в ЕК у тебя глаза серущей собаки .
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Play
1645167807
Ну ты ещё бюджеты сравни, стадионы, рост капитана команды. По этим показателям Зенит и подавно должен был выигрывать.
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B.G.
1645177593
Семак, что ты черт побери несешь?! Выигрывать на своем поле надо было!
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Тазит
1645178287
Тут не по Optа нужно оценивать, а по Yopta... Жалкая игра, жалкие отмазки... "Сделаем всё возможное"... Так ведь не можете вы ничего, хотя состав гораздо сильнее чем у Бетиса, по крайней мере того, что был вчера на поле.
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portero
1645180286
Опта а результат ёп.та...
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JTherry
1645180611
"По Opta «Бетис» создал на 0,9, а забил три..." Сельдереич, стоимость стартового состава Бетиса вчера - 98 млн.евро, а у Зенита - 128,5 млн.евро... отпереться не получится, "какие ваши доказательства..?"))
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