Семак: «По игре «Зенит» смотрелся не хуже, а может и лучше «Бетиса». По Opta они создали на 0,9, а забили 3. Мы – на 1,2, а забили 2»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

– Насколько далек от идеала нынешний «Зенит»?

– По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По ожидаемым моментам, по проценту вероятности победы – статистическим данным, которые в принципе не повлияли на итоговый результат.

Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. Но могли сыграть лучше, рассчитывать на лучший результат. Но даже при таком счете был прекрасный момент у Кузяева, который мог покатить вдоль ворот. Был сброс Сергеева на Алберто, был момент Дзюбы в первом тайме.

Моментов создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить? Могли. По Opta «Бетис» создал на 0,9, а забил три. Мы – на 1,2, а забили два.

Итоговый результат не самый приятный, но ничего не потеряно. Мы понимаем, что будет очень сложно, учитывая все моменты, связанные с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить.

«Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.

Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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