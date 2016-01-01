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    Семак: «По игре «Зенит» смотрелся не хуже, а может и лучше «Бетиса». По Opta они создали на 0,9, а забили 3. Мы – на 1,2, а забили 2»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

    – Насколько далек от идеала нынешний «Зенит»?

    – По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По ожидаемым моментам, по проценту вероятности победы – статистическим данным, которые в принципе не повлияли на итоговый результат.

    Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. Но могли сыграть лучше, рассчитывать на лучший результат. Но даже при таком счете был прекрасный момент у Кузяева, который мог покатить вдоль ворот. Был сброс Сергеева на Алберто, был момент Дзюбы в первом тайме.

    Моментов создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить? Могли. По Opta «Бетис» создал на 0,9, а забил три. Мы – на 1,2, а забили два.

    Итоговый результат не самый приятный, но ничего не потеряно. Мы понимаем, что будет очень сложно, учитывая все моменты, связанные с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить.

    • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
    • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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    Семак: «Хорошо, что правило выездного гола отменили»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии24
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      Рейтинг: +154

      evgeniy.slam 1 минуту назад

      Как это жалко выглядит, когда тренер оправдывается. Не испытываю негатива к Семаку, но это позор. Просто достойно проиграть нельзя?

      0
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      Рейтинг: +5092

      Павелий 4 минуты назад

      Я знаю куча матчей, где одна команда создала 10 моментов и забила ноль, а вторая создала один полумомент, но забила гол и выиграла. Серёжа, не позорься, уйди сам и честно скажи: "Я повёлся на деньги Газпрома, я - никудышный тренер!"

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      Рейтинг: +13722

      ilichkadr 16 минут назад

      Могли и выиграть, если бы не дурацкие ошибки. Всё как всегда если бы да кабы............
      Без сомнения Зенит к сезону готов, причем на все 90 минут. Сказалось отсутствие Ловрена. Он сыгран с Ракицким лучше всех.
      Да, испанцы здорово организованы, но отнюдь не безошибочны. Оборона не айс, поэтому главное в ответке, выйти и спокойно показать свою игру.
      P.S. Кержаков рамочник, оба гола на его совести, а это сказывается на настрое команды. Пора отправлять на пенсию.

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      Рейтинг: +251

      pele1981 27 минут назад

      Семак, ты забыл добавить, что у Бетиса пол состава основного не было. И его второй состав возил вас как щенят!

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      Рейтинг: +73

      Бомжи - гомики 34 минуты назад

      Сема, заканчивай играть в psp ))))
      вы вчера, как и всегда в Европе , были в позе обсосов...
      ждем-с феерии в ответном матче.
      п.с.!! Шериф - молодцы - вот кого надо было показать вместо бомжей

      2
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      Рейтинг: +13722

      ilichkadr > Бомжи - гомики 13 минут назад

      Мамалыжники уже приняли с утра?

      0
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      Рейтинг: +4043

      neveldomha 43 минуты назад

      Мне лично понравилась энергичность Семака в этом матче.

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      Рейтинг: +16026

      Garrincha58 50 минут назад

      Оpta? ё..пта достал уже всех могли могли каждый раз одно и тоже ты разве тренер мля если сразу после жеребьёвки обосрался нам попал Бетис это плохой жребий а на деле сам Бетис ни одного момента не создал может Ракицкий засланый казачок или Керж играет против да нет это ты тренеришко так настроился на игру что передалось корманде твоя трусость передаётся всем подряд

      2
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      Рейтинг: +4828

      TOMSON 1 час назад

      Как всегда проиграли сами себе в первые 20 минут. Потом героически пытались спастись и не смогли. Из года в год одно и тоже.

      1
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      Рейтинг: +3222

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну вот и наши великие обосрались. Бомжам нужно понять, что они в Европе такое же гавно как и все наши команды.

      1
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      Рейтинг: +5092

      Павелий > Иван Петров 1986 3 минуты назад

      А причина тому - бесконечные вертолётные деньги Газпрома, которые сначала хапали себе в карман ленивые аргентинцы, а теперь ленивые бразильцы.

      0
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      Рейтинг: +879

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Ему бы в магазин на кассу, а не в футбольные тренеры.

      2
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      Рейтинг: +251

      pele1981 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 минуты назад

      А лучше на рынок, мешки с картошкой грузить))

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