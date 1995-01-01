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    Черчесов: «Фигуристка Валиева – настоящий спортсмен, боец»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву. В личном турнире на Олимпиаде она заняла четвертое место.

    «Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно. Камила Валиева — не просто талант, а еще и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она еще возьмет свое: то, что не убивает, делает нас сильнее.

    В прошлом году мне довелось побывать в Новогорске на тренировке группы Этери Тутберидзе и пообщаться с Этери. А на льду как раз были все наши звезды. Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок.

    А Анна Щербакова с Александрой Трусовой какие молодчины! Спасибо всем трем девочкам, ими можно гордиться. И в целом надо сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют наших болельщиков и прославляют Россию за рубежом», – сказал бывший тренер сборной России.

    • На прошлой неделе была оглашена информация, что в декабрьской допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещенное вещество.
    • Валиева уже вернулась на родину.
    • Россия в общем медальном зачете Олимпиады идет 9-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +460

      Demgel 29 секунд назад

      Стасик наконец-то сказал хорошие слова,а за Валиеву......ну это вонючее чмырье за рубежом ничего не добилось в итоге,кроме как затравило Камилу.Аня и Саша это киборги на льду)))Валиева держись,ты умница)

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      Рейтинг: +8836

      САДЫЧОК 1 час назад

      Настоящие бойцы- это НАШИ фигуристки занявшие 1 и 2 место !

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      Рейтинг: +13930

      Cleaner 1 час назад

      Валиева - жертва жуликоватого окружения. Найти того, кто давал ей это лекарство и приравнять это к распространению НАРКОТЫ с соответствующим наказанием. Чтобы даже мысли у тренеров таким заниматься не возникало!..

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