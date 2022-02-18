Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Фигуристка Валиева – настоящий спортсмен, боец»

Черчесов: «Фигуристка Валиева – настоящий спортсмен, боец»

18 февраля 2022, 20:32
2

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву. В личном турнире на Олимпиаде она заняла четвертое место.

«Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно. Камила Валиева — не просто талант, а еще и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она еще возьмет свое: то, что не убивает, делает нас сильнее.

В прошлом году мне довелось побывать в Новогорске на тренировке группы Этери Тутберидзе и пообщаться с Этери. А на льду как раз были все наши звезды. Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок.

А Анна Щербакова с Александрой Трусовой какие молодчины! Спасибо всем трем девочкам, ими можно гордиться. И в целом надо сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют наших болельщиков и прославляют Россию за рубежом», – сказал бывший тренер сборной России.

  • На прошлой неделе была оглашена информация, что в декабрьской допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещенное вещество.
  • Валиева уже вернулась на родину.
  • Россия в общем медальном зачете Олимпиады идет 9-й.

Еще по теме:
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
В «Ахмате» оценили работу Черчесова 2
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1645208354
Настоящие бойцы- это НАШИ фигуристки занявшие 1 и 2 место !
Ответить
Demgel
1645212621
Стасик наконец-то сказал хорошие слова,а за Валиеву......ну это вонючее чмырье за рубежом ничего не добилось в итоге,кроме как затравило Камилу.Аня и Саша это киборги на льду)))Валиева держись,ты умница)
Ответить
Главные новости
Гаджиев – об Артиге, Альбе и Диасе: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
6
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
4
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
17
Все новости
Все новости
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
16
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
8
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
17
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
37
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+