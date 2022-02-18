Черчесов: «Фигуристка Валиева – настоящий спортсмен, боец»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву. В личном турнире на Олимпиаде она заняла четвертое место.

«Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно. Камила Валиева — не просто талант, а еще и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она еще возьмет свое: то, что не убивает, делает нас сильнее.

В прошлом году мне довелось побывать в Новогорске на тренировке группы Этери Тутберидзе и пообщаться с Этери. А на льду как раз были все наши звезды. Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок.

А Анна Щербакова с Александрой Трусовой какие молодчины! Спасибо всем трем девочкам, ими можно гордиться. И в целом надо сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют наших болельщиков и прославляют Россию за рубежом», – сказал бывший тренер сборной России.