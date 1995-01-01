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    «Барса» предложила Аспиликуэте контракт по схеме «2+1». Он не отвечает с декабря

    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону» летом на правах свободного агента.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб предложил 32-летнему испанцу контракт на два года с возможностью продления на один сезон.

    Переговоры начались в декабре, но Аспиликуэта до сих пор не ответил «Барсе». Испанец также не отвечает «Челси», который хочет продлить с ним контракт.

    • На счету Аспиликуэты 16 матчей в сезоне АПЛ и 2 ассиста.
    • Испанец играет в Лондоне с 2012 года.

    Аспиликуэта выиграл с «Челси» седьмой турнир

    Маунт и Аспиликуэта могут пропустить клубный ЧМ

    Аспиликуэта согласовал контракт с «Барсой». Он перейдет бесплатно летом (El Chiringuito TV)

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1777

      Romio-xxx 2 часа назад

      Закончил бы карьеру на родине,а потом бы в систему клуба вернулся.

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