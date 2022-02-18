«Барса» предложила Аспиликуэте контракт по схеме «2+1». Он не отвечает с декабря

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону» летом на правах свободного агента.

По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб предложил 32-летнему испанцу контракт на два года с возможностью продления на один сезон.

Переговоры начались в декабре, но Аспиликуэта до сих пор не ответил «Барсе». Испанец также не отвечает «Челси», который хочет продлить с ним контракт.