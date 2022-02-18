«Барса» предложила Аспиликуэте контракт по схеме «2+1». Он не отвечает с декабря

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону» летом на правах свободного агента.
По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб предложил 32-летнему испанцу контракт на два года с возможностью продления на один сезон.
Переговоры начались в декабре, но Аспиликуэта до сих пор не ответил «Барсе». Испанец также не отвечает «Челси», который хочет продлить с ним контракт.
- На счету Аспиликуэты 16 матчей в сезоне АПЛ и 2 ассиста.
- Испанец играет в Лондоне с 2012 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо