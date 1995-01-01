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    Кержаков, Клаудиньо, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Бетисом»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Бетиса» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Алберто, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев.

    «Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руйбаль, Жозе.

    Запасные: Роблес, Ребольо, Бартра, Руис, Иглесиас, Тельо, Карвалью, Бельерин, Лайнес.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +30837

      VVM1964 1 минуту назад

      Не взирая на толпу здешних слабоумных, желаю от души победы Зениту . Вперед Россия !!!

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      Рейтинг: +502

      Solist345345 7 минут назад

      Я не болельщик зенита, но сегодня я болею за наших. Зенит, вперёд!

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      Рейтинг: +1296

      Форвард 79 13 минут назад

      Надеюсь Семак с Дзюбой не ошибся
      Вперед Зенит!

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      Рейтинг: +3221

      ААМ 16 минут назад

      Держись Зенит и побеждай.

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      Рейтинг: +26

      Slava52 18 минут назад

      Удачи нашим

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