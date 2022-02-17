Кержаков, Клаудиньо, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Бетисом»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Бетиса» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Алберто, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев.

«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руйбаль, Жозе.

Запасные: Роблес, Ребольо, Бартра, Руис, Иглесиас, Тельо, Карвалью, Бельерин, Лайнес.

Игра начнется в 20:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

Смотрите Зенит – Бетис и забирайте бесплатно фрибет 2000