Кержаков, Клаудиньо, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Бетисом»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Бетиса» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Алберто, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев.
«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руйбаль, Жозе.
Запасные: Роблес, Ребольо, Бартра, Руис, Иглесиас, Тельо, Карвалью, Бельерин, Лайнес.
- Игра начнется в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
Источник: сайт УЕФА